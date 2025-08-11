С продажбата на 2 кученца на търг ловците от Горна Брезница започват акция в помощ на колегата си Йордан Ямболски, чието имущество изгоря в пожара над Кресна

С продажба на търг на две кученца – рядка порода, авджиите от ловната дружинка в с. Горна Брезница обявиха началото на благотворителната акция, която започват в помощ на колегата им Йордан Ямболски. В големия пожар, който избухна в Кресненско в края на юли, на Ямболски му изгоряха кучетата, цехът, домът, оръжията и дървесината, която е събирал 30 години. Огънят буквално го остави с една тениска и чифт къси гащи.

Наддаванията за двете кученца вече започнаха Огънят изпепели целия живот на Йордан Ямболски, включително и любимите му кучета От къщата на Ямболски остава само пепел

„Бате Данчо е израснал в сиропиталище, даром не е получил нищо в този живот, и с каквото и да е прегрешил някога, със сигурност не заслужава такъв развой на старините си. Моля всеки да помогне с каквото може!“, апелираха колегите му ловци и публикуваха сметката, по която ще се събират даренията:

BG84DEMI92401000361792 – Йордан Панайотов

Двете кученца, с които започва благотворителната акция, пък са от атрактивната порода Плотхаунд. Търгът за бъдещите ловни помощници почва от 200 лв. за всяко от тях. Крайният срок за наддаването е 20 август, когато кученцата ще навършат 30 дни.

Те са женски, родени са на

20.07.2025 г. от майка им Берта и 10-годишния им татко Урсус.

Кучетата на Рейхан (Raya Pasha) са чистопородни и класни представители на американската порода Плот хаунд!

