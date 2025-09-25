С първа копка кметът О. Атанасов даде старт на изграждането на паркинг в местността Хисарлъка

Със символична първа копка днес кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов даде старт на строителните дейности по изграждането на паркинг в местността Хисарлъка. Той ще се намира в близост до закрития Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.

Паркингът ще бъде достъпен чрез новопроектирана улица и ще разполага с 40 паркоместа за леки автомобили и 3 места за автобуси. Две от паркоместата ще бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили. Новоизградената пътека до зоопарка ще бъде свързана с паркинга, което ще улесни достъпа на пешеходците до зоологическата градина и лесопарк Хисарлъка.

„Дълги години в местността Хисарлъка имаше сериозни проблеми с паркирането. С реализацията на този проект даваме решение, което е част от цялостната концепция за развитие на района заедно със зоологическата градина, изграждането на въжения атракционен парк и възстановяването на екопътеките до Белодробния санаториум. Постепенно оформяме една завършена визия за любимия ни Хисарлък, който става все по-желана дестинация за туристи от цяла България“, подчерта кметът Огнян Атанасов.

ИВАН ИВАНОВ





