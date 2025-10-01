С първа копка стартира проектът за над 1,2 млн. лева за нов довеждащ водопровод и черпателен резервоар в Сапарева баня

Спечелилата обществената поръчка софийска фирма „Стандарт Строй 2003“ ЕООД възложи всички дейности на благоевградската „Растер-Юг“



Кметът Калин Гелев и депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски направиха първа копка на новия довеждащ водопровод и черпателен резервоар от 500 кубични метра с помпена станция за минерална вода в Сапарева баня. Мащабният проект е на стойност малко над 1,2 милиона лева и трябваше да бъдат проведени две обществени поръчки, преди да се стигне до официалното му начало. На церемонията присъстваха още областният управител на Кюстендилска област Методи Чимев, депутатът от БСП Иван Ибришимов, както и представители на местния парламент.

„Проектът е доста важен за нашата община. По този начин ползвателите на минерална вода ще продължат да получават одобрените им количества. Отделно от това ще има отчетност и няма да се губи вода. Фонтанът на Гейзера пък ще изригва постоянно и ще бъде атракция за нашите гости, както досега. Така ще бъде доразвита туристическата инфраструктура на общината по отношение на един от най-ценните й ресурси – минералната вода. Това ще даде дългосрочна и устойчива перспектива в затвърждаването на Сапарева баня и региона като атрактивна целогодишна туристическа дестинация“, коментираха пред репортер на „Струма“ от общинската администрация.

Както вече писахме, обществената поръчка беше спечелена от столична фирма, която реши да избере благоевградска за свой подизпълнител, който да построи новия резервоар за минерална вода в Сапарева баня. Одобрението на комисията към кметството получи единственият кандидат в процедурата – столичната фирма „Стандарт Строй 2003“ ЕООД, управлявана от Антон Костадинов. От там обаче веднага обявиха, че ще работят с подизпълнител в лицето на благоевградската „Растер-Юг“. Именно втората фирма с управители Радослав Костов и Христо Муртов е задължена да изпълни всички възложени дейности, представляващи 100% от строителството, което е предмет на настоящата обществена поръчка.

Част от гостите на събитието Гейзерът



С направата на довеждащ водопровод и черпателен резервоар от 500 кубични метра с помпена станция се предвижда да се поеме водата от Гейзера и гравитачно да се достави до новото съоръжение. Оттам пък съществуващият резервоар от 1000 куб. м ще бъде захранван.

Предложената цена за дейностите от избраната фирма е в размер на 1 213 080 лв. с включен ДДС, колкото бе и прогнозната стойност на обществената поръчка.

Дейностите ще се финансират от страна на община Сапарева баня със заем, а останалата част от средствата ще дойдат чрез спечелен проект от Национален доверителен екофонд. Парите, които кметството на курортната община ще трябва да даде, са 67%, или 900 000 лева ще дойдат след взимането на дългосрочен заем от Фонд ФЛАГ, който бе разрешен от местния парламент.

Припомняме, че се наложи да бъде проведена втора обществена поръчка за довеждащ водопровод и черпателен резервоар от 500 куб. метра с помпена станция за минерална вода в Сапарева баня. Първата бе през есента на миналата година, когато отново единственият кандидат бе вече избраната „Стандарт Строй 2003“. Тогава стойността й бе в размер 1 214 898 с ДДС, но се провали. Причината за това бе установени несъответствия в офертата, подадена за участие. Сред тях бяха липсващ елемент в техническото предложение и несъответствие в начина на формиране на предложената цена, установени при проверката от страна на комисията при прегледа документите на софийската фирма.

С тези мотиви процедурата е прекратена и беше обявена нова със същия предмет.

