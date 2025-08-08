С пътуване из България ученици от Разлог се докоснаха до живата ни история

Ученици от осми, девети и десети класове на СУ „Братя Каназиреви“ в Разлог имаха вълнуващата възможност да се докоснат до живата история по време на пътуване из България. Като първа спирка гимназистите посетиха Карлово и родната къща на Васил Левски, където се запознаха отблизо с атмосферата, в която е израснал великият българин. По време на беседата за живота и делото му научиха повече за неговия идеализъм, саможертва и безгранична отдаденост към родината.

Едно от най-впечатляващите преживявания беше визитата на мемориалния параклис “Всях сетих болгарских”, в който се съхранява святата коса на Левски – реликва, носеща в себе си духа и силата на Апостола.

Последва и посещение на Калофер и къщата-музей на Христо Ботев, където учениците имаха възможност да се докоснат до оригиналните експонати, свързани с живота и делото на героя. Впечатляващи документи, снимки, лични вещи и автентичната атмосфера на възрожденския дом събудиха жив интерес и гордост у младите родолюбци.

Моменти от образователното пътуване на учениците от Разлог



Вълнуващ бе и моментът на запознаването с историята на Стара Загора – регионалния музей, казанлъшката гробница, която впечатли всички със своите изключителни стенописи.

Финалът на пътуване бе в зоологическата градина на старозагорци, с над 80 вида бозайници, птици и земноводни. За някои от учениците това бе първата среща с напълно непознати екзотични диви животни. Усмивки, удивление и нескрито любопитство съпровождаха всяка стъпка сред зеленината на зоопарка.

Тази разходка не беше просто удоволствие, а и урок по възпитание. Всички имаха възможност да научат как да общуват с животните, как да се държат около тях с уважение и внимание, както и да осъзнаят важността от опазване на природата и живия свят.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





