С разработени 11 карти комисия в РУО – Благоевград оцени резултатите от труда на училищните директори в Пиринско

С разработени 11 карти с критерии и показатели спрямо спецификата на образователните институции комисия в Регионалното управление на образованието в Благоевград оцени резултатите от труда на училищните директори в Пиринско. На базата на оценката се определя и размерът на диференцираното заплащане на школските шефове. Репортер на „Струма“ присъства на самата процедура. В продължение на седмица комисии, съставени от експерти от РУО и представител на съответната общинска администрация /за общинските училища/, детайлно разглеждаха и анализираха работата на директорите, като последно бе „заседанието“ за училищата от община Сатовча. Началникът на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Методи Попов коментира, че са разработени общо 11 вида карти за отделните училища – начални, основни, обединени, средни, профилирани и професионални гимназии. Отделни показатели с критерии към тях има и за спортно училище, общинско общежитие, центровете за специална образователна подкрепа и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

„Всяка една карта е съобразена със спецификата на конкретния вид училище, като показателите са съгласно Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, уточниха от комисията. При оценяването максималният брой точки е 100, като показателите са обособени в 10 групи с отделни критерии. Най-много точки носи първият показател – „Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес”, където в картите за средните училища се оценяват организирането и провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити, ефективността на политиките за повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ, организирането на други форми на обучение, различни от дневната, реализиране на обучение в паралелка за придобиване на професионална квалификация…

При диференцираното заплащане до голяма степен се акцентира на резултатите на учениците. В този смисъл обект на оценяването е и как учениците в съответното училище са се представили на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Съществени елементи са и взаимодействието с институциите, приобщаващото образование, резултатите от работата по механизма за обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА



3 Коментара

  1. Директор

    Якоруда община кога конкурси.Конарско.Юруково.бел камен.с тия неграмотни.директори.без конкурси.нищо не става.смяна по скоро.иначе тия села.ще останат.без училища

    Отговори
  3. Наблюдател

    Резултатите на учениците са отражение на техния труд. Мързела и телефоните не носят добри резултати. Мозъкът трябва да се тренира.

    Отговори

