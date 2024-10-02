С разработени 11 карти комисия в РУО – Благоевград оцени резултатите от труда на училищните директори в Пиринско

С разработени 11 карти с критерии и показатели спрямо спецификата на образователните институции комисия в Регионалното управление на образованието в Благоевград оцени резултатите от труда на училищните директори в Пиринско. На базата на оценката се определя и размерът на диференцираното заплащане на школските шефове. Репортер на „Струма“ присъства на самата процедура. В продължение на седмица комисии, съставени от експерти от РУО и представител на съответната общинска администрация /за общинските училища/, детайлно разглеждаха и анализираха работата на директорите, като последно бе „заседанието“ за училищата от община Сатовча. Началникът на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Методи Попов коментира, че са разработени общо 11 вида карти за отделните училища – начални, основни, обединени, средни, профилирани и професионални гимназии. Отделни показатели с критерии към тях има и за спортно училище, общинско общежитие, центровете за специална образователна подкрепа и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

„Всяка една карта е съобразена със спецификата на конкретния вид училище, като показателите са съгласно Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, уточниха от комисията. При оценяването максималният брой точки е 100, като показателите са обособени в 10 групи с отделни критерии. Най-много точки носи първият показател – „Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес”, където в картите за средните училища се оценяват организирането и провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити, ефективността на политиките за повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ, организирането на други форми на обучение, различни от дневната, реализиране на обучение в паралелка за придобиване на професионална квалификация…

При диференцираното заплащане до голяма степен се акцентира на резултатите на учениците. В този смисъл обект на оценяването е и как учениците в съответното училище са се представили на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Съществени елементи са и взаимодействието с институциите, приобщаващото образование, резултатите от работата по механизма за обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






