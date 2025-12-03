С разработка на високоефективна водородна количка благоевградски ученици завоюваха отличие на световен фестивал в Азербайджан

С разработка на водородна количка отборът по физика на Математическата гимназия в Благоевград постигна значителен успех на международно състезание. В рамките на световния фестивал „SAF Baku 2025” в столицата на Азербайджан се проведе STEM състезание, посветено на иновативни технологии, екологично задвижване и роботика. Събитието събра участници от повече от 25 държави, които се състезаваха с разработени от тях проекти в различни категории.

Учениците Петьо Петков, Симеон Попдимитров и Димитър Язовалийски, с ръководител учителят по физика Радослав Митков, завоюваха трето място в своята категория с представения високоефективен модел на водородна количка. По време на надпреварата екипите преминаваха през няколко етапа – техническа инспекция, презентация на проекта и състезателни обиколки на пистата с продължителност от 4 часа.

Отборът на ПМГ с ръководител Р. Митков с модела на водородната количка и българското знаме в Баку



Представителите на ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ показаха отлична подготовка и силна екипна работа, умения за работа под напрежение, а проектът с водородната количка им даде възможност да приложат реални инженерни решения и да развият креативност и научно мислене.

Моделът впечатли журито със своята стабилност, оптимизирано потребление на енергия и инженерно изпълнение и заслужено се нареди сред най-добрите.

Отборът на Математическата гимназия вече планира подобрения по прототипа и подготовка за следващото си състезание.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА