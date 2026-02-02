С редовен пленум в централата в с. Черниче Винената партия даде старт с „наздраве“ на чаканите 1 г. Трифонови дни

Редовен пленум на Винената партия се проведе вчера в партийната централа в европейското село Черниче. Освен десетките членове имаше гости от цяла България в лицето на зам. председателя софиянец Стефан Стефанов и знаменосеца Марияна Георгиева, която е от Бургас, от Симитлийска община, както и мощна група от присъдружната организация „Ние, жените“ в Благоевград, на която от години са делегирани всички дегустационни права.

В къса, но съдържателна реч председателят на партията Иван Лулейски пожела здраве, късмет, благоденствие и изборна победа. Много плавно тежкият форум набързо премина в честване на празника Трифон Зарезан с празничната литургия, водосвет и традиционно зарязване на лозята.



После започна дългоочакваната волна програма, включваща музикално оформление, поверено на Иван Гоцев, и най-съществената част – проби на десетките бутилки домашно вино и многото килограми свинска мръвка, осигурени от делегатите на пленума.

Всъщност вчерашният ден бе първият заседателен от Трифоновите празници, които продължават до 14 февруари. В партията, която има симпатизанти на три континента и над 1500 членове, има строг партиен устав, в който се изключва всеки, който не се съобрази с партийната повеля щателно да се полива всеки от тези 14 тържествени дни. До момента изключен няма.

ВАНЯ СИМЕОНОВА