С решение на Академичния съвет: Вдигат заплатите на служителите в ЮЗУ с до 10%

Ректорът проф. Марин категоричен: Инспекторите в „Учебен отдел“, секретарите на катедри периодично ще бъдат изпитвани. Предстои оптимизиране структурата на специалности и професионални направления…

С до 10% да бъдат увеличени заплатите на служителите, реши Академичният съвет на Югозападния университет – Благоевград на първото заседание, предшестващо новата учебна година. Предложението внесе помощник-ректорът Антоанела Ванева. Тя коментира, че са направени разчети във връзка с изготвянето на бюджета и с оглед на възможности за оптимизиране на разходите се предлага заплатите на работниците и служители да се вдигнат. Увеличението е с до 10% на получаващите трудови възнаграждения до 2000 лв и до 5% – над 2000 лв.

„Колеги, това е предложение, отварям дискусия“, каза ректорът проф. Николай Марин и изтъкна, че увеличението цели да компенсира нарастването на минималната работна заплата от 1077 лв. на 1212 лв. и равностойността в евро от 1 януари.

„Ако сега не повишим заплатите на служителите, на 1 януари ще станем свидетели практически на изравняване на трудовите възнаграждения, особено на младите служители и тези, получаващи минималната залата, но имащи малко повече трудов стаж. И за да не се допуска подобно изкривяване в политиката на доходите, предлагаме да гласуваме това решение. Гласуваме го обаче с ясното съзнание, че това са източник на Югозападния университет. Държавата не е дала средства за това увеличение“, коментира ректорът. Проф. Марин изтъкна, че действително има корекция в модела на финансиране на висшето образование, което поставя университети пред нови изисквания, предизвикателства и трудни години

„За да се запазят доходите, трябва да оптимизираме структурата на специалностите, на професионалните направления, на цялата учебна дейност и, разбира се, да уплътняваме заетостта на нашите служители. Контролът по отношение на публичните средства, качеството на преподаване, както и научните изследвания, ще бъде въведен”, категоричен бе ректорът и заяви, че очаква препоръки и предложения как да се оптимизира заетостта. Що са касае до качеството, един от важните акценти е свързан с познаването на нормативната база, затова, както изтъкна проф. Марин, е необходимо много сериозно обучение на служителите.

„Всеки един от инспекторите в „Учебен отдел” и секретарите на катедри трябва да имат на бюрото пред себе си поне три документа – закона за висше образование, правилника за образователни дейности и там, където има регулирани професии – наредбата. И служителите периодично ще бъдат изпитвани дали познават съдържанието на основните документи, с които работят и прилагат…”, каза на членовете на Академичния съвет ректорът.

По време на заседание бяха гласувани и обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности, внесени изменения в календарния график за обучение в специалност „Право” /задочна форма/, дискутирана бе и подготовката за откриването на новата учебна година на 23 септември…

Също така още в началото бе представен новият член на Академичния съвет гл. ас. д-р Мирела Кючукова, която е от квотата на нехабилитираните преподаватели и „заема мястото“ на оттеглилата се в заслужена почивка проф. д-р Пелагия Терзийска.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





