С РЕШЕНИЕ НА ОБС: „Вихрен” получи безвъзмездно за 10 години 22 дка спортни имоти

С 18 гласа „за“ съветниците в Сандански подкрепиха предложение, внесено от зам. кмета на общината Благой Дончев за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общински футболен клуб „Вихрен” върху имоти в града, ведно с построените в тях сгради.

Клубът получава за срок от 10 години 22 дка спортна база – тренировъчно игрище, градски стадион, съблекални, административна сграда на два етажа, като изпълнението на решението е с предварително изпълнение от датата на гласуване. Против предоставянето на базата гласува съветничката Димитрина Хаджиева-Недина, която настоя да получи отговор на правните основания за безвъзмездно предоставяне на спортната база.

ОФК „Вихрен” беше представляван от адвокат Михаил Михов, който застана пред съветниците и мотивира искането за удължаване на договора за наем със срок до десет години. Той поясни, че настоящият договор изтича през 2027 г. „Крайният срок за кандидатстване по програма съвместно с министерството на спорта изтича на 3 ноември. До тази дата трябва да предоставим договор за наем с община Сандански, който е със срок до десет години. Това е вероятност да бъдем одобрени и да получим финансиране по този проект. Предстои да бъдат изградени съблекални и тоалетни на тренировъчното игрище за децата, трениращи в ДЮШ”, каза М. Михов.

При дебатите залата напуснаха съветниците Ивелин Терзийски, Борислав Иванов и Илиян Панчев. Преди това Ивелин Терзийски се обърна към колегите си с думите: „До кога ще правите част от съветниците на балъци? До кога нещата ще се случват под сурдинка и прикрито? Нали знаете, че когато нещата се правят така, излиза, че нещо се прикрива? Убеден съм, че всички съветници искат решенията да се взимат прозрачно и законно. Защото всички ние носим отговорност с решенията, които взимаме. А също така съм убеден, че вие много добре знаете, когато картите са поставени на масата и има разговор между всички групи, винаги се е намирало разбирателство. Така, както беше при избора на председател на постоянните комисии към Общинския съвет. Днес не е така и днешната сесия и вие знаете за какво говоря. Не забравяйте, г-н председател, в тази зала има 29 съветници и 29 мнения. Не изолирайте и манипулирате хора само защото биха могли да имат различна позиция. Ако не се бъркам, това не беше така, когато избирахме председател на Общинския съвет”, каза И. Терзийски, след което той напусна залата. Наложи се да бъдат извикани 5-има съветници, които бяха извън залата, за да не се провали заседанието заради липса на кворум, който дотогава се крепеше на Терзийски.

ЛИДИЯ МАНЕВА