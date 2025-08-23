С решение на Окръжен съд – Благоевград: Развалиха имотна сделка за продажба на къща за гости в с. Скребатно, търговката Сузана Газиева дължи над 386 000 лв. на ДФЗ

Окръжен съд – Благоевград обяви за недействителна имотна сделка с къща за гости в село Скребатно. Къщата от 185 кв.м била продадена от ЕТ „Сузана Газиева-СУЗИ 2012” на фирма на гоцеделчевския бизнесмен Васил Ораков на 24 юни 2022 г. От ДФ „Земеделие“ обаче внесли иск в съда за разваляне на сделката, тъй като на търговката Сузана Газиева била наложена финансова корекция за възстановяване безвъзмездна финансова помощ в размер на 386 467, 56 лв., които били отпуснати за къщата за гости. Публичните задължения на едноличния търговец били установени от извършените проверки на място от служители на ДФЗ още на 06.08.2019 г., т.е. още преди сключване на сделката. Според ДФЗ продажбата е извършена не с оглед на стопанската дейност на едноличния търговец, а само с цел да се „освободи“ от имущество. След като няма друго имущество, върху което да може да се насочи принудителното изпълнение, това води до невъзможност публичният изпълнител да събере вземанията си.

Хронологията по казуса е следната. Къщата за гости в село Скребатно, община Гърмен, е една от многото в Благоевградска област, построена с финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на ЕС. Търговката Сузана Газиева получава безвъзмездно финансова инжекция от 386 467, 56 лв., с която изгражда къщата за гости с барбекю през 2015 г. На база представения 5-годишен план всяка година трябва да реализира приходи от 159 600 лв. След посещение на място на 25.06.2019 г. служители на ДФЗ констатирали неизпълнение на бизнес плана.

Проверката показала, че за първите 3 г. приходите са били общо 15 000 лв. Счетоводна експертиза открива фактура от декември 2018 г. за реализирани 312 нощувки за 30 000 лв., но при засичането става ясно, че в община Гърмен е подадена справка за 49 нощувки за 2018 г.

На 17.07.2020 г. изпълнителният директор на ДФЗ издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който на ЕТ „Сузана Газиева-СУЗИ 2012” е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 386 467,56 лв. Газиева обжалва акта пред Административен съд – Благоевград, като изтъква, че причините за неизпълнения бизнес план са труднодостъпният планински район, непрокараните улици и нередности в електроснабдяването. Административен съд – Благоевград потвърждава акта на ДФЗ, но ВАС го отменя с решение от 13 април 2022 г. и осъжда ДФЗ да плати 14 080 лв. на едноличната търговка за направените разноски по делото.

Според мотивите на ВАС дължимостта на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ е следвало да се установи по друг ред – с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 на Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕСИФ). Изпълнителният директор на ДФЗ открива производство по налагане на финансова корекция по този ред на 18.05.2022 г., а едноличният търговец е уведомен с писмо, което му е връчено от Български пощи на 13.7.2022 г.

В промеждутъка обаче на 24.06.2022 г. сделката за продажба на къщата на гости в с. Скребатно е сключена пред нотариус. На 11.10.2022 г. от ДФЗ издадват решение за налагане на финансова корекция на ЕТ в размер на 386 467, 56 лв., колкото е европейската субсидия. Решението е обжалвано пред Административен съд – Благоевград, което е потвърдено на 12.10.2023 г. ВАС го оставя в сила на 15.07.2024 г. ДФЗ се оказват в невъзможност да съберат вземането си, тъй като установяват, че ЕТ „Сузана Газиева-СУЗИ 2012” няма имущество. Затова завеждат съдебен иск за разваляне на имотната сделка, по който ответници са продавачът и купувачът. Делото е разгледано от съдия Нада Узунова, която след преценка на събраните доказателства счита, че сделката е реализирана след връчването на заповед за възлагане на ревизия, при която са установени публични задължения. С решение от вчера съдията обявява сделката за недействителна и осъжда едноличната търговка Сузана Газиева и „Калпаците“ ЕООД на Васил Ораков да платят на ДФЗ направените съдебни разноски – 13 740 лв. за адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 377, 19 лв. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че скандалът „Къща за тъща“ избухна в страната през 2019 г., в резултат на което прокуратура, служители на Министерството на земеделието и храните и ДФЗ започнаха първични и последващи проверки на къщите за гости в страната, строени от 2007 до 2018 г., от които 1/3 са в Благоевградска област. Оказа се обаче, че повечето от тях няма да бъдат проверени, защото са строени до 2014 г., а срокът, в който са задължени да се ползват като места за настаняване, е 5-годишен, след който могат да бъдат превърнати от собствениците им в каквото пожелаят, включително и в луксозни семейни вили. След като бяха открити огромни нередности в останалите къщи, ДФЗ заведе десетки дела с идея да възстанови безвъзмездно дадените милиони левове . Решенията по делата бяха с променлив успех за собствениците на къщи за гости, като някои от тях се извъртяха по два пъти, именно след указанията на ВАС за налагане на финансови корекции по друг законов ред.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






