С талони ще отчитат 3 ч. безплатно паркиране на инвалидите в Благоевград, въвеждат „синя зона” и в обновеното пространство срещу входа на блок „Лира“

Бурна дискусия в Комисията по образование остави без гласуване предложеното от кмета Байкушев таксуване на електромобилите в зоната за платено паркиране

С талони стюардите на общинското дружество „Паркинги и гаражи“ – Благоевград ще засичат 3 часа за безплатно паркиране на инвалидите в зоната за платено паркиране в областния център на Пиринско. Те ще се пишат под индиго и ще съдържат данните на автомобила и времето на поставянето им, като един екземпляр ще се поставя под чистачката, а вторият ще остава на кочана. Това стана ясно от представянето на предстоящите промени в общинската наредба за платено паркиране от управителя на „Паркинги и гаражи“ Бойко Пандурски в комисиите на местния парламент на Благоевград.

Както „Струма“ писа, той внесе предложение да се отменят бонусите, дадени на инвалидите от началото на годината, да паркират без ограничение на време и място в „синя зона”. „Направих си труда и извадих статистика от електронния регистър, новоиздадените ТЕЛК решения само от началото на годината са 450. От 2022 г. до момента пожизнените ТЕЛК решения са 1100 и в тази бройка не са включени решенията с валидност за 1, 2 и 3 години“, обясни на комисиите, заседавали в последните 2 дни, Б. Пандурски, като допълни, че според старите регистри в общината до момента има издадени 8000 талона за безплатно паркиране на хора с увреждания. „Ежедневно правим контрол и най-фрапиращият случай, на който попаднахме, е мъж с 5 талона, който се похвали, че ги раздавал на близки и приятели. Това се случва, защото дълго време старите талони с изтекъл срок на валидност не са изисквани да се предадат обратно в общината и недобросъвестните граждани продължават да ги ползват. Заскобяваме автомобилите с талони, за да проверим валидността им, но ползвателите са наясно, че като изтече работното време на служителите ни в 18 часа, нямаме друга опция освен да премахнем скобата, без да сме извършили проверката. Освен това работещите блокират едно паркомясто за цял ден и изпитваме сериозни затруднения с броя на местата за почасово паркиране. Затова направих предложение до кмета да се въведе отново ограничението от 3 часа престой при това само на маркираните за целта места, като те ще се увеличат от 10 на 15%. Като изтекат 3-те часа, колата ще се репатрира или ще остане при условията на платено паркиране. Предлагам също пожизнените талони да се подновяват на всеки 3 г., така ще можем по-ефективно да контролираме дали близки на починали инвалиди не продължават да ползват талоните и след смъртта им“, обясни управителят на общинското дружество. Той допълни, че предложеният от него вариант се прилага и е заимстван от София.

Председателят на Комисията по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС Кирил Ваклинов предложи издаваните от общината талони да се правят със защита и да не може да се фалшифицират, но му бе отговорено, че те са по европейски стандарт и единственото, което община Благоевград е могла да направи и е въведено преди 2-3 г., е холограмен стикер за защита от фалшифициране.

Комисията по жалби, Комисията по спорта и здравната комисия на ОбС единодушно приеха две допълнения към предложените промени на наредбата, едното от кмета Байкушев за премахване на безплатното паркиране за електромобилите и на юриста към местния парламент Теодор Тошев за разширяване на „синя зона” и включване на междублоковото пространство срещу входа на блок „Лира“. „Това е зоната зад блока на ул. „Хр. Татарчев“ 38 срещу сградата на следствието, която общината облагороди от кално петно. Там може да се обособят около 20 паркоместа, а живущите ще могат да си платят талони за целогодишно паркиране“, обясни адвокат Тошев.

Единствено членовете на Комисията по образование реагираха с множество въпроси и предложения към вносителите на проектонаредбата, а съветникът Димитър Урдев бе категоричен, че няма да я подкрепи, защото тя няма да реши проблемите с паркирането в Благоевград. Той не скри изненадата си, че точно адв. Тошев предлага разширяване на „синя зона”, тъй като при въвеждането й през 2008 г. точно той обжалва решението на ОбС и спечели делото.

„Тези предложения се правят да се подобри финансовото състояние на „Паркинги и гаражи“, но не и за да се реши проблемът с паркирането. Тази „синя зона”, регулирана по този начин, е обречена и не може да изпълнява никакви функции, освен да дава заплати на работещите в дружеството. Смятам, че отмяна на безплатното паркиране за електромобилите ще е отстъпление от стремежа ни да осигурим по-чист въздух, във всички общини те са освободени от такса за паркиране. Не смятам, че е добра идея да се увеличи броят на местата за инвалиди от 10 на 15%, като се ограничи паркирането само в тях, по-удобно за тях би било паркиране на всяко паркомясто, но с ограничение от 3 часа. Така всички места ще могат да се ползват от всички автомобили и няма да стоят празни инвалидни“, предложи Урдев. Предложеното от адв. Тошев разширение на „синя зона” той коментира така: „Подобрението на инфраструктурата е с данъците на хората, те си плащат и данък МПС и да ги таксуваме допълнително е абсурдно.

Гергана Муртова Бойко Пандурски

Теодор Тошев Димитър Урдев

Адв. Тошев обясни, че през 2008 г., когато оспорил наредбата, икономическата ситуация, обстоятелствата и редът, по който тя бе приета и въведена, са били различни. „Процесуалните пропуски бяха съществени и това бе причината да я обжалвам в съда. Не е редно да правя политически изказвания в качеството ми на юрист на ОбС, но още през далечната 2008 г., ползвайки опита на развитите западни общества, нееднократно съм споделял, че начинът, по който определяме частична зона в центъра, е безмислен. Личното ми мнение е, че за да регламентираме паркирането на територията на Благоевград, зоната трябва да обхваща целия град. Изграждането на публична инфраструктура е едно и също за данъкоплатеца, в който и да е район на града. В Люксембург например живущите в определените райони имат право на безплатно паркиране с винетен стикер плюс до 2 часа във всички останали зони, които се отбелязват с часовник на предното табло. Има много варианти, но сега има необходимост от тази наредба, защото ако през 2008 г. семейството са имали по 2 коли, сега те са по 4”, каза Т. Тошев. Урдев вметна, че сравнението на Благоевград и Люксембург е неуместно най-малкото заради огромната разлика в доходите на жителите и напомни, че мотивът за създаване на „синя зона” е с набраните средства да се изградят паркинги. Според него единственият работещ вариант това да се случи е с обособяване на платени за всички паркинги с бариера за самотаксуване.

Новият член на Комисията по образование Гергана Муртова попита как ще се предотврати преместване след 3 часа на автомобил с инвалиден талон в зона , обслужвана от друг стюард, който няма как да знае, че негов колега вече е издал талон, чието копие е кочана му. Въпросът й остана без ясен отговор. Муртова настоя предложението на кмета, касаещо електромобилите да се извади от общото предложение и да не се гласува, за да се премисли допълнително до сесията, което бе направено.

Председателката на комисията Антония Сивикова пък повдигна темата за обособяване на 15-20 места за товаро- разтоварни дейности, но конкретно предложение, съгласувано с „Паркинги и гаражи“, се очаква да се внесе на сесията в края на септември.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





