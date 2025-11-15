С танцов спектакъл на катедра „Хеореография“ в ЮЗУ закриха XVIII национален студентски фестивал на изкуствата

С танцов спектакъл на катедра „Хореография“ в Югозападния университет закриха XVIII национален студентски фестивал на изкуствата. Финалът бе ознаменуван с мащабна продукция на студентския фолкорен ансамбъл, като „гостуваха“ и талантливи инструменталисти и певци от Катедрата по музика.

На сцената в театралната зала „Усет“ бяха пресъздадени постановки от множество фолклорни области – на Югозападна, Среднозападна, Северозападна България…, изпълнени бяха обработки на народни песни, а всички участници по един безспорен начин доказаха, че неслучайно са носители на множество отличия от национални и международни конкурси и форуми.

Студентите, преподаватели и гостите, сред които бяха зам. ректорите проф. д-р Вяра Кюрова и доц. д-р Петрана Стойкова, поздрави деканът на Факултета по изкуствата доц. д-р Валери Пастармаджиев, който закри фестивала.

Моменти от изявата на студенти от катедрите по хореография и музика /сн. 2, 3/ и публиката на спектакъла /сн. 4/ сн.3 сн.4

„През изминалите дни Югозападният университет беше място на срещи между студенти, преподаватели и приятели на изкуството от различни университети в България и от чужбина. Фестивалът отново събра разнообразни прояви – музикални концерти, изложби, конкурси, театрални постановки, танцови спектакли, както и студентска филмова прожекция и научна сесия, които показаха колко е разнообразен и жив творческият дух на младите хора“, каза деканът и припомни, че тазгодишното издание на фестивала бе част от честванията за 50-г. юбилей на университета и 30 г. от създаването на Факултета по изкуствата.

„Два юбилея ни напомнят, че изкуството има своето устойчиво място в академичната общност и обществото”, каза още доц. Пастармаджиев и благодари на ректорското ръководство и преподавателите, като пожела на всички участници да продължат да работят с вдъхновение и да разпространяват изкуството като сила, която обединява.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА