С тези фрази губите уважение на работа, дори да се стараете

Може да сте работохолик, може да имате изключително силна работна етика, да предпочитате да работите, без някой да ви следи и напътства.

Поемате инициатива, проактивни сте, готови сте да поемате голям работен товар, без да мрънкате. Всичко това е характерно за хората, които поемат отговорност и инициатива не само в професионалния, но и в личния си живот. Такива хора обикновено имат високо самочувствие и високи очаквания от околните и от колегите си.

Но същите тези хора с отлична работна етика и високи стандарти могат много бързо да изгубят уважението на колегите и работодателя си, на преките си ръководители, независимо че работят здраво. Причината е в някои фрази, които могат да сринат целия ви имидж на професионалисти и надеждни таланти.

Кои са фразите, с които губите уважение на работа, дори да работите здраво?

1. „Това не е честно“

С тази фраза показвате, че се сравнявате с другите. Това може да накара прекият ви ръководител да снижи доверието и уважението си към вас, защото ще усети, че старанието ви идва единствено от лични облаги, не от мотивация. Когато показвате силно желание за работа, но в следващия момент започнете да мрънкате и да се сравнявате с колегите си, казвайки, че нещо „не е честно“, вие ще изгубите доверието и уважението на работа, независимо колко здраво сте работили до момента.

2. „Не знам“

Дори да не знаете нещо, не го казвайте. Ако все пак го кажете, бъдете внимателни пред кого го правите. Колкото и да е вярно това, че един експерт няма как да знае всичко в областта си, толкова е вярно, че и ако повтаряте тази фраза често, ще изгубите уважението на работа. Усилията и постиженията ви до момента няма да имат такава тежест, ако постоянно признавате и разгласявате какво не знаете и какво още не сте научили, какво чувате за първи път.

3. „Това не е моя работа

Това е една от „любимите“ фрази на всеки работодател. Ако работите усилено, но само в своята област и не сте готови да давате подкрепа на колеги, на други проекти, в никакъв случай не излизате от комфортната си зона и не сте готови на компромиси, това със сигурност ще ви спечели неуважение.

4. „Ще разбера по-късно“

Ако кажете това на шефа си, със сигурност няма да е доволен. Нещо повече – той дори може да изгуби доверието си във вас и да омаловажи всичките ви усилия и цялата ви здрава работа до момента. Ако демонстрирате разсеяност и неангажираност в даден момент или към даден проект, като отговаряте, че ще го мислите по-късно, това ще ви донесе неуважение от шефа ви и от колегите ви.

5. „Нещата никога не ми се получават“

Може да полагате неимоверни усилия да изпълнявате работните си задачи и ангажименти, но не успявате да постигнете израстване в кариерата, не успявате да получите бонус, докато някои от колегите ви сякаш с лекота постигат всичко това. В такива моменти някои от хората със силна работна етика рискуват да започнат да се оплакват и сравняват с другите. Ако казвате пред колегите си, че нещата никога не ви се получават и че нищо няма смисъл въпреки усилията, ще изгубите уважението им моментално.

6. „Заслужавам го, защото съм тук от цяла вечност“

Независимо дали става дума за работа или лични отношения, трябва да разберете, че продължителност не е равнозначно на качество. Понякога човек не си дава реална сметка и преценка дали приносът му в работата или в даден проект има реални положителни измерения. Ако кажете това на работа, рискувате да изгубите уважението на шефа и колегите си, защото няма значение от колко години работите за проекта, значение има приносът ви към работата. А това се оценява по специфични критерии, различни от личните ви впечатления.

7. „Всеки би могъл да свърши това“

Ако получите молба за допълнителен ангажимент и реагирате с подобна фраза, неминуемо ще бъде прието не особено добре. Ако работите здраво, но не излизате от собствените си релси, не желаете да поемете допълнителен ангажимент и отблъсквате всяка покана за поемане на инициатива извън строго установените ви задължения, това ще снеме от работното уважение към вас.

8. „Ти си късметлия“

С такава фраза само показвате завист към колега. А може и да се приеме като безпомощност, липса на самочувствие, снемане на отговорност и омаловажаване на чуждите способности и успехи. Такива фрази ще ви донесат неуважение на работа. Въздържайте се от тях.

9. „Винаги съм го правил по този начин“

С такова изречение ще си спечелите неуважение, защото показвате твърдоглавост, липса на гъвкавост, неспособност да се адаптирате към новите условия. Ако правите едно и също всеки ден, без да прогресирате и без да опитвате нови пътища и предизвикателства, не би следвало да очаквате растеж в какъвто и да е смисъл.

10. „Не е голяма работа“

Представете си, че сте допуснали грешка и сте получили обратна връзка от шефа си за това. Ако отговорите с „не е голяма работа“, ще си спечелите неуважението му. Въпреки че той знае колко здраво работите иначе, ако неглижирате забележките му и показвате, че не са нищо важно, това ще го накара да ви уважава по-малко. Нещо повече, това ще му подскаже, че вие не уважавате самия него и обратната му градивна връзка. Това ще ви постави в омагьосания кръг на липсата на уважение и доверие на работа.





