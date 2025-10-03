С този трик белите ви чорапи ще станат като нови

Ако белите ви чорапи са започнали да губят първоначалния си вид, не се хващайте веднага за белина или други агресивни продукти.

Има прост и достъпен начин да изперете мръсните бели чорапи без излишни разходи и усилия.

Как да перем бели чорапи

Много домакини са загрижени за въпроса: как да върнат белите чорапи към първоначалната им яркост. Заради това много от тях прибягват до белина или разни комбинации със сода и оцет. Да, тези методи работят, но има по-нежен, естествен вариант, който е също толкова ефективен.

Експертът по премахване на петна Найджъл Беърман от Daily Poppins сподели просто решение.

Според него лимоновият сок е идеален за това: той съдържа киселина, която не само изсветлява тъканта, премахва петна, но и помага за унищожаване на бактерии.

Същевременно лимоновият сок е безопасен за белите неща и, разбира се, е много по-екологичен от „химията“ в различните препарати за пране/избелване.

Как да перете бели чорапи от „вкоренената“ мръсотия:

изстискайте лимонов сок в кофа с гореща вода;

накиснете чорапите в разтвора за 1-2 часа – естествените лимонови киселини ефективно разтварят петната и премахват сивотата.

Ако петната са особено упорити – например има т. нар. „черна подметка“ – експертът Найджъл Беърман съветва да поръсите влажните чорапи със сол и да ги разтъркате нежно преди накисване. След това просто ги хвърлете в пералнята.

За най-добри резултати опитайте да сушите чорапите си на слънце: комбинацията от лимонов сок и слънчева светлина е „перфектният естествен белина“. / jenata.blitz.bg