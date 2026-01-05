С топли думи благоевградската общественост се сбогува с Пената

Иван Бербатов: Беше първият ми треньор, откри ме като войник в Димитровград

Днес България се прощава с легендарния футболист и треньор Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари. По повод кончината на великия треньор, извел националния ни отбор на 4-то място на световни финали през 1994 г., потърсихме за коментар бившия футболист Иван Бербатов. Бащата на футболната звезда Димитър Бербатов наруши дългогодишното си мълчание и проговори пред в. „Струма“. Ето какво сподели той за голямото име в българския футбол:

„Димитър Пенев беше първият ми треньор. Като войник играех в отбора на Димитровград и тогава той ме откри. След това ме изтегли в ЦСКА, но аз реших да се върна в Благоевград, за което сега съжалявам. Той беше голям треньор и душа човек. Приятел с всички, готов да помогне на всеки – със съвети, с каквото може. Подаде ръка на сина ми Димитър, откри таланта му и го взе в ЦСКА. Старшията му вярваше и го накара да повярва в себе си. С него си останахме докрай приятели. В София често се събирахме, разказваше за световното първенство в САЩ, различни истории и спомени. За мен той завинаги ще остане Старшията и чичо Митко, човек с голямо сърце и треньор от най-славната история на българския футбол”, каза Иван Бербатов.

Иван Бербатов проговори пред репортер на „Струма“ след години мълчание“

Легендарният треньор Д. Пенев с Д. Бербатов

с владиката Йоан и Ив. Илчов

с Е. Бучински

с кмета Вл. Москов



Обществеността в Югозападна България също се прости с легендарния треньор със спомени от срещите си с него и снимки, на които Стратега от Мировяне е неизменно с добродушна усмивка, разкриваща голямото му сърце.

„Днес загубихме голям българин – Димитър Пенев. Освен един от най-добрите български футболисти и треньори, той бе истински човек – винаги готов да помогне, отзивчив, можеше да разговаря с всеки и за всичко, с неподправено чувство за хумор и безкрайно земен”, спомни си за него кметът Владимир Москов, който го посрещна в Гоце Делчев преди няколко години.

Кметът на гр. Благоевград Методи Байкушев излезе с прочувствен пост за кончината на Димитър Пенев на страницата си в социалната мрежа Фейсбук. Той си спомни как преди 20-ина години Пената седял точно зад него на един мач на ст. „Българска армия“.

„На полувремето се престраших: Господин Пенев, искам да Ви стисна ръката и да Ви кажа, че Вие за мен сте изключителен човек. Искам да Ви благодаря за радостта, която ни донесохте. Нищо не е забравено“.

За моя изненада той се смути, сведе глава и съвсем тихо каза: „Стига, моето момче, стига”, разказа Байкушев.

Силно притеснителен човек, пословично скромен вълшебник – такъв ще остане в спомените му Пената.

„Почивай в мир, Старши! Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда. Името ти ще живее вечно! Обичам те“, написа голмайстор №1 в историята на националния отбор на България, благоевградчанинът Димитър Бербатов.

Съгражданинът на Бербо и негов колега ветеран в отбора на ЦСКА Емил Бучински бе кратък: „Сбогом, Старши! Дълбок поклон!“.

С топли думи Д. Пенев бе споменат и от любимия му владика Йоан Богослов, на когото често гостуваше в Роженския манастир:

„Почивай в мир и нека Бог приеме душата ти в селенията на праведните, където няма нито мъка, нито печал, сбогом, Приятелю!“, написа владиката под снимка, на която двамата са с бившия началник на митницата в Благоевград Иван Илчов.

Днес цялата спортна общественост ще се поклони пред най-великия български треньор на всички времена на националния стадион „Васил Левски“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА