С традиционен курбан за шеста поредна година жителите на кв. „Стадиона” в Кресна гониха беди и зли сили 

За шеста поредна година жителите на кв. „Стадиона” в Кресна се събраха на курбан, който да предотврати всякакви беди и зли сили. Събитието вече е традиция от появяването на коварната епидемия Ковид-19, която още в първата година отне живота на 5-има жители на квартала. С молитви да се потърси закрила от Бог и неговите сили оттогава всеки предпоследен празничен ден на септември се организира курбан на централния площад „Европа”.

Със средства, събрани чрез дарения, в два казана бе приготвен курбан от два овена, дело на майстор Спас Танчев и екип от помощници – съпругата му Василка и дъщеря му Любка, учителка в Благоевград, както и Снежана Ташева, Йорданка Галчева и Илинка Галчева. Отец Людмил Станоев отслужи празничен водосвет и освети гозбите с благослов беди и злини да подминават не само квартал „Стадиона”, но и цяло Кресненско.

На обща трапеза се събраха жители и гости на кв. „Стадиона”, като една част от курбана бе занесен в различни съдове за домашна консумация.

Празничната сбирка и този път мина под вещата организация на Петър Галчев, Славчо Яноров и Марио Миразчийски, с една малка смяна на караула – Кирил Лазаров бе заменен от сина си Димитър Лазаров – учител и общински съветник в гр. Кресна.

