С традиционно мъжко парти и атрактивни коледни предизвикателства в НПГ ознаменуваха края на годината

С традиционно мъжко парти, атрактивни коледни предизвикателства, усмивки и емоции в Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев ознаменуваха края на година.

На партито, което е запазена марка за училището, се събраха около 40 настоящи бивши и преподаватели. Събитието премина в изключително топла и емоционална атмосфера, белязана от спомени и приятелски разговори.

Сред най-развълнуваните бе дългогодишният учител по физическо възпитание и спорт Крум Грозданов, който е бил учител и на настоящите преподаватели по ФВС. Поканата уважиха и бившият директор Благой Мигдин и учителят по практическо обучение Иван Панчелиев, а общото между тримата е, че техния професионален стаж е изцяло свързан с Неврокопската гимназия, затова и срещата бе изключително емоционална.

Бившите учители бяха специално приветствани от директора Веселин Петков, който им поднесе подаръци в знак на признателност.

Бившите и настоящи учители по време на мъжкото парти Б. Грозданов с директора В. Петков, който поздрави учителите Колективът на НПГ и ръководството на училището с Дядо Коледа и Снежанка

Срещата се превърна в повод за сплотяване на поколения преподаватели и още веднъж подчерта значението на приемствеността и уважението в образователната общност.

А коледното настроение в НПГ започна още от рано сутринта вчера, когато ръководството на училището посрещна преподавателите и служителите с усмивки, празнична украса и атрактивни коледни предизвикателства. Още с влизането си всички бяха потопени в топлата атмосфера на предстоящите празници, създадена с много настроение и чувство за общност.

Инициативата донесе много усмивки, добро настроение и сплотеност сред колектива, превръщайки обикновения работен ден в истински празник. Така НПГ даде символично начало на коледните тържества и показа, че празничният дух е най-силен, когато се споделя заедно.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА