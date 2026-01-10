С трио възвръщенци започна подготовка ФК „Кюстендил“, зимната чистка отвя 8 играчи приоданци

С водосвет и три нови стари попълнения започна зимната си подготовка ФК „Кюстендил“. Под Хисарлъка се завръща дългогодишният нападател на сините Марио Евтимов, който миналия сезон даде своя принос за промоцията в професионалния футбол на „Вихрен“, но беше измъчван и от контузии. От „Струмска слава“ се прибра левият бек Виктор Стойков, отново вкъщи е юношата Кристиян Якимов. Клубът обяви курс към раздяла с футболистите отвън и сглобяването на състав изцяло с момчета от собствената школа и региона. Изходът на стадион „Осогово“ бе посочен на 8 от приоданците, чистката отвя известни имена като Стилиян Николов, Ахмед Адемов, Даниел Гогов… Наставникът Даниел Младенов анонсира промени в управителния съвет, които не засягат спортния директор Димитър Илиев. Двамата със старшията имат състезателни картотека и ще продължат да влизат на терена да помагат на отбора в мачовете от първенството на третия ешелон.

Трите нови стари попълнения М. Евтимов /сн. 1/, В. Стойков /сн. 2/ и Кр. Якимов /сн. 3/

Занапред играещият треньор Д. Младенов /вдясно на сн. 4/ ще работи изцяло с местни момчета /сн. 5 и 6/



Водосвета уважиха кметът инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов. „Пожелавам на ФК “Кюстендил“ успешен полусезон, а на тези момчета – най-вече здраве и Господ да ги пази от контузии. Вярвам, че с този млад, но трупащ опит състав, изграден основно от наши момчета, кюстендилци ще постигнат добри резултати и ще заемат достойно място в класирането. Смятам, че ФК „Кюстендил“ може да бъде добрият пример в Югозападната Трета лига как се гради отбор с местни момчета и състезатели от школата. Това е модел, който ще мотивира децата да се развиват и да мечтаят за мъжкия футбол“, обърна се към футболистите градоначалникът.

Треньорският щаб е планирал 7 контроли до подновяването на шампионата след средата на идния месец. Серия проверки стартират на 24 януари срещу „Септември /Симитли/, след което на опашката за спаринги се нареждат „Сливнишки герой“ /28.01/, „Пирин“ ГД /31.01/, „Вихрен“ /04.02/, „Рилски спортист“ /11.02/ и „Германея“ /14.02/, а единствената свободна дата в игровия график е 7 февруари.

СТОЙЧО СТОИЦОВ