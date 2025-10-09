С тройна премиера в един ден Камерна опера – Благоевград откри творческия си сезон

С три представления в един ден на премиерния спектакъл „Мишките отиват на опера“ благоевградската Камерна опера откри завчера творчестия си сезон. Приятно отоплената зала три пъти в деня избухна във възторжени аплодисменти и детска глъч при отваряне и спускане на завесите. Специалната изненада за публиката на вечерното представление бе присъствието на авторката на едноименната книжка Мария Донева. Тя бе посрещната с хорово декламиране на началото на приказната история от малките „мишлета“, в които на сцената се превъплътиха талантливи момичета от благоевградско денс студио. С великолепната хореография, сътворена от треньорките си, сестрите Ани и Иси Хачатрян, те „изнасят на гърба си“ спектакъла и заслужиха адмирациите и любовта на професионалистите на сцената – солистите Венера Мелеки, Юрий Николов и Бранимир Недков.

Аплаузите бяха за целия творчески екип – оркестъра под диригентстово на Инна Диловска, младата режисьорка Илина Стойнова, за сценографа Георги Славков и директора Лина Ангелова, чиято е основната заслуга за избора на заглавието.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА