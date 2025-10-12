С тържествена церемония и отличия за ветераните Сандански отбеляза 100-годишнината на ОФК „Вихрен”

На тържествена церемония в Сандански бе отбелязана 100-годишнината на ОФК „Вихрен“ – един от символите на спорта и футболната традиция в региона. Събитието събра поколения футболисти, треньори, ръководители и привърженици, за които зелено-бялата емблема е част от историята и духа на града. По време на церемонията бяха наградени заслужили имена в спорта и футболисти, оставили светла диря в историята на клуба. С признателност и аплодисменти бяха отбелязани онези, които през годините са допринесли за успехите и популярността на „Вихрен“ – на терена, на трибуните и извън тях.

Специални награди за принос в развитието на футбола в Сандански получиха кметът Атанас Стоянов и предшествениците му Андон Тотев и Кирил Котев, финансовият благодетел Константин Динев, както и президентът на отбора Георги Манолев.

Кметът Стоянов поздрави емоционално футболната общественост на Сандански и се обърна към всички ветерани, треньори, деца и младежи, станали част от футболния спектакъл:

„Всички тук сте хората, които са подкрепяли и във възходите, и в падението любимия ни отбор „Вихрен“. Наградите, които ще получите в този празничен ден, са само малка част от заслуженото признание към вас, те са само видимата част към достолепието на днешния юбилей. Останалото, любими приятели на футбола, е в сърцето и душата на всички от нас, които обичаме и милеем за любимия ни „Вихрен”, защото той не е просто отбор, а неизменна част от живота и ритъма на Сандански вече 100 години. Смениха се много поколения, но духът на „Вихрен” остана”, обърна се кметът към всички, дошли на юбилейното честване.

Отличени със златен знак бяха любимият на поколения футболисти треньор Костадин Тодоров-Чини, футболистите Крьсто Пенев, Георги Божудов, Емил Мицански, Ангел Соколов, Васил Чепилов, Тодор Мечев, Атанас Ласков, Николай Якимов, Владимир Каракичев, Валентин Станков, Борислав Тусонджиев, Георги Горемлиев, Марио Костурков, Христо Ристосков и много други. След тържествената част всички ветерани облякоха юбилейни фланелки с надпис „100 години футбол в Сандански” и се разделиха на два отбора за приятелската среща. След близо половин век някои от тях отново демонстрираха футболния си хъс на терена и по нищо не показаха, че са забравили любимия си спорт.

„Дадох много за отбора и за мен днес ще бъде голям празник. Стадионът е пълен, има публика и излизаме като за световно”, заяви Тодор Мечев, левият бег на звездния отбор на „Вихрен”.

Христо Ристосков пък сподели, че се е върнал от чужбина в родния Сандански специално за стогодишния юбилей.

Максим Иванов, който дълги години бе съдия, а след това изпълнителен директор на „Вихрен”, изведе тимовете за начало на мача със сина си Мирослав Иванов, който е международен рефер, и внука си, за когото дядо му даде уверение, че ще е трето поколение съдия в българския футбол. М. Иванов не пропусна да отчете в аванс, че ще следи зорко Тодор Мечев, който през футболните си години много трудно се е спасявал от картон, и спази обещанието си още в първата минута, като го декорира в жълто.

Марио Костурков, кандидат за кмет на община Сандански на последните избори през 2023 г. и славен защитник като футболист, призова феновете да подкрепят техния тим, който откри резултата след дузпа, изпълнена успешно от Тодор Мечев. Във второто полувреме противникът изравни, при което миролюбиво приключи срещата, дори и при изпълнението на дузпи.

Впечатление направи, че трима бащи играха заедно със синовете си – Атанас Ласков с Антонио, Емил Мицански с Илиян, както и Христо Златинов-Кройф с Владислав.

ЛИДИЯ МАНЕВА