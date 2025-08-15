С тържествени Свети литургии всички храмове в Община Разлог отбелязаха Голяма Богородица.

В храм „Свето Благовещение“ в Разлог от ранни зори десетки миряни се стекоха, за да почетат празника и да запалят свещ за здраве.

Църква „Св. Успение на Пресвета Богородица“ в Разлог празнува своя храмов празник, а утре (16 август) ще бъде благословен и раздаден курбан за здраве.

Малката църква „Света Богородица“ в село Долно Драглище, построена през XVI век и известна с това, че в периода 1895–1912 г. е била оръжейно скривалище на ВМРО, също чества храмов празник. Литургия бе отслужена в двора, а курбан ще се раздаде на 17 август.

В село Баня църквата „Света Богородица“ посрещаше през целия ден миряни от близо и далеч. Курбанът за здраве ще бъде благословен и раздаден на 17 август (неделя).

В село Горно Драглище и църквата, и параклисът носят името на Света Богородица. Курбанът там ще бъде в неделя (17 август) на параклис „Света Богородица“.

Село Добърско привлече стотици туристи заради изографисаната сцена “Успение на Пресвета Богородица” над входа на старата църква „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”. Курбанът ще е в неделя в местността Света Богородица, където се намира едноименният параклис.

В село Елешница литургия бе отслужена в храм „Св. Атанасий“, а курбанът ще бъде в неделя в църквата.

В село Годлево традиционният курбан ще се раздава в местността Света Богородица при параклис „Успение Богородично“ – българска възрожденска църква, обявена за паметник на културата.

Село Бачево отбеляза празника с литургия в храм „Свети Димитър“.

Вечерта, от 19:00 ч., на площада ще се състои празничен концерт с участието на самодейци от НЧ „Самообразование 1928“ и фолклорния изпълнител Никола Тодоров. Курбан ще се раздаде на 17 август в двора на храма.

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев поздравява жители и гости нас общината с големия празник и пожелава Светата майка да закриля всички български семейства.





