С тържество учениците от Крупник почетоха делото на просветителите

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, учениците и учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник изразиха своята признателност към духовните водачи на българския народ чрез тържество и творчески инициативи.

В тържествената програма учениците от 5, 6 и 7 клас представиха рецитал, с който припомниха заветите на великите личности от миналото. Те цитираха мъдрите думи на хан Омуртаг: „Човек и добре да живее – умира. И друг се ражда. И нека родените по-късно помнят!“.

Финалът на тържеството бе белязан от вдъхновяващо послание за родолюбие и духовна сила: „Празниците отминават, цветята пред паметниците увяхват, но единственото, което няма да изгуби смисъл и стойност, е нашето самосъзнание и достойнство на българи. В днешното трудно и объркано време сме длъжни винаги и неотменно да пазим и помним историята – за да не се наложи нов Паисий да ни напомни кои сме!“.

В духа на празника учениците от 2 клас поднесоха на своите учители вкусни бисквитки „Лик с две очи на будител“ и свитъци с мъдри мисли, а третокласниците изработиха красиви моливници, които подариха на своите учители.

ИВАН ПЕТРОВ