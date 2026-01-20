С тържество ЦСРИ-Струмяни отбеляза девети рожден ден

Центърът за социална рехабилитация и интеграция – Струмяни отбеляза своя девети рожден ден с прекрасно тържество в залата на НЧ „Будител“. Празничното събитие събра потребители на социалната услуга, техните семейства, екипа на центъра, представители на Общинска администрация – Струмяни, управители и директори на социални и образователни институции на територията на общината, ръководството на дирекция „Социално подпомагане” – Сандански, представители на партньорски организации…



Янка Станоева – управител на центъра, поздрави и приветства всички гости, бе направена и кратка презентация от Снежана Любенова – логопед в центъра, за постигнатите резултати и развитието на центъра. От името на кмета на община Струмяни Емил Илиев бе поднесен поздравителен адрес и подаръчен ваучер към всички потребители и екипа на ЦСРИ – Струмяни, с благопожелания за здраве и сили, за да продължават да се борят с ежедневните предизвикателства.

ИВАН ПЕТРОВ