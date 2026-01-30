С уважение и признателност учителите от Горно Краище честитиха рождения ден на директора А. Дунгьов

С думи на уважение и признателност учителите от училището в Горно Краище честитиха рождения ден на своя директор Ахмед Дунгьов.

„Пожелаваме Ви здраве, сили, вдъхновение и много поводи за усмивки! Нека успехите Ви следват навсякъде, а работните дни минават леко и с настроение. Нека късметът Ви следва неотлъчно!

Благодарим Ви за подкрепата, човечността и доверието! Бъдете все така силен, справедлив и вдъхновяващ ръководител и човек!“, написаха от екипа на ОУ „Пейо К. Яворов” по повод празника на А. Дунгьов /вляво на снимката/.