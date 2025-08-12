С уникален арт проект ученици пренесоха духа на Египет в Гимназията по икономика

Вдъхновени от египетските пирамиди и фараони ученици от Професионалната гимназия по икономика в Благоевград създадоха уникален кът и по този начин продължиха с преобразяването на училището. Началото на абсолютно доброволната инициатива е поставена миналото лято, когато осмокласничките по това време Мариела Мечова и Екатерини Вергини от специалност „Икономическа информатика“ се заемат да „облагородят“ фоайетата, и по-конкретно местата около чешмичките в коридорите. Започват от първия етаж, където създават прекрасна флорална композиция, на третия етаж пък е застъпена темата за водата. Така, завършвайки 9 клас, Мариела и Екатерини, подпомагани от съученичката си Александрина Златкова, и десетокласника Андрей Вангелов се заемат да направят по-цветно, привлекателно и пространството на последния – 4-и етаж. Влагайки труд и старание гимназистите създават артистичен кът, изпълнен с мотиви от древноегипетската култура.

„Нямаме шаблони, скици, просто рисуваме на момента, като предварително гледаме цветове, модели в интернет“, споделиха М. Мечова и Е. Вергини, които, въоражени с четки и бои, пресъздават образи на пирамиди, фараони и ярки окраски, пренасящи духа на Египет в ПГИ.

Част от пространствата с флоралните композиции /сн. 1/и с водата Част от творческия процес и лятното занимание на М. Мечкова и Е. Вергини и вече завършения кът, пренасящ духа на Египер в ПГИ

Разбира се, инициативата е съгласувана и подкрепена от ръководството на училището, а в набавянето на материали и консумативи се включва и педагогическият съветник Илия Вълчев.

Любопитното е, че двете дейни бъдещи десетокласнички се местят в Гимназията по икономика в 8 клас за втория учебен срок. Мариела започва средното си образование в паралелката по изобразително изкуство на НХГ, а Екатерини – в СУИЧЕ. „Никак не беше лесно, подготвихме се и успешно издържахме по 12 приравнителни изпита и заслужихме мястото си в ПГИ „Иван Илиев“, категорични са и двете, а основната им цел да покажат, че училище може да е интересно, при това не винаги да е лесно.

„Някои си мислят, че тук е скучно, много строго и се учат само икомически и счетоводни дисциплини. Искахме да докажем, че това не е така и всъщност е много интересно и имаме възможност за изява в много и различни области“, коментираха Екатерини и Мариела. Те издадоха в аванс и че вече имат нов арт проект, който обаче засега е тайна.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






