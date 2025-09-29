С уникален флашмоб децата на Кюстендил закриха Празника на плодородието

Третият ден на Празника на плодородието 2025 бе посветен на най-ценните плодове на Кюстендил – децата! Началото бе поставено от пъстър и емоционален флашмоб – десетки усмихнати малчугани изпълниха площад „Велбъжд“ и чрез танц изтъкаха своя „Плодородна шевица“. Под звуците на песента „Нашият Кюстендил“ децата от всички детски градини превърнаха площада в живописен килим от багри и ритъм.

Празникът продължи със спортни състезания, артистични ателиета и много забавления. От 11:00 до 13:00 ч. децата се включиха в Олимпийските плодородни игри „Яж, движи се, бъди“, а след това – в творчески работилници и игри, които изпълниха деня с усмивки и енергия, а площад „Велбъжд“ се превърна в огромна жива шевица, извезана от детски смях, радост и цветове.

ИВАН ПЕТРОВ






