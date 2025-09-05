С уникални фотографии Дара Цинзова заведе съгражданите си на своеобразно пътуване „между Разлог и света“

Уникални фотографии, събрани в експозицията „Между Разлог и света“, представи пред съгражданите си на площад „Преображение“ младата авторка Дара Цинзова. С вълнение тя приветства своите гости, споделяйки, че това е сбъдната мечта, а кметът на общината инж. Красимир Герчев поздрави авторката за таланта й и изрази гордост, че Разлог отново е дал на света млад човек, който прославя града със своето творчество.

Експозицията събира в едно различни светове – от уюта на България до слънчевите гледки на Гърция, от топлите цветове на Испания до суровата красота на Шотландия.

В някои кадри оживява духът на разложкия фолклор – багри, носии, традиции, които напомнят за корените, а всеки фотос е история, разказана без думи.

Фотографиите ще останат да „разказват“ своите истории за жителите и гостите на Разлог до края на септември.

ИВАН ИВАНОВ





