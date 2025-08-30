С фотоизложба в Благоевград отбелязаха 34 г. от закриването на Семипалатинския ядрен полигон в Казахстан

Фотоизложба по случай 34-ата годишнина от закриването на един от най-мащабните ядрени полигони в света откриха в Благоевград посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев и почетният консул Рашко Динков. Заради събитието общинските съветници взеха почивка в хода на редовната сесия на местния парламент и присъстваха на него заедно с областния управител Георги Динев и кмета Методи Байкушев.

Почетният консул на Казахстан Рашко Динков обяви повода да се нареди изложбата, като посочи, че по инициатива на Казахстан 29 август, датата на закриване на Семипалатинския ядрен полигон в страната, е приета от ООН за Ден на борба срещу ядрените опити. Посланикът на Казахстан в България Виктор Темирбаев благодари на общината за съдействието и предоставеното пространство и посочи, че над 1,5 млн. души са пострадали в резултат на ядрените опити. „Тези хора продължават да страдат, тъй като отбелязваме повишено наличие на генетични деформации и заболявания, онкологични заболявания, левкимия и др. Учените при своите изследвания установяват, че ще са нужни над 1 млн. години, за да се възстанови нормалният радиационен фонд на радиоактивната почва на Семипалатинския ядрен полигон. На 29 август организираме подобни изложби в целия свят и това е мисия на Казахстан да привлече вниманието на хората, на политиците и обществениците към тази малко известна трагедия“, каза посланик Темирбаев. Той подчерта, че Казахстан активно се застъпва за свят, свободен от ядрени оръжия и за щастие тези инициативи срещат подкрепа в целия свят. „Казахстан притежаваше четвъртия по величина ядрен арсенал в света и сами се отказахме от ядрените оръжия, които притежаваме, тъй като смятаме, че светът трябва да се развива без ядрено оръжие“, заключи посланик Виктор Темирбаев.

