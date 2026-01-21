С ЦЕЛ ОКРУПНЯВАНЕ И СТАБИЛНОСТ! Преобразуват катедри в структурата на Югозападния университет „Н. Рилски”

Ректорът проф. Н. Марин: При 8 човека състав не може да има функциониращо първично звено

С цел окрупняване и стабилност се преобразуват катедри в Югозападния университет в Благоевград. Преструктурирането бе заложено като отделна точка в дневния ред на проведения вчера Академичен съвет и бе прието с пълно мнозинство.

Първата докладна записка внесе деканът на Техническия факултет проф. д-р. Инж. Снежина Андонова. Тя посочи, че във връзка с преминаването в пенсионна възраст на преподаватели от катедрите „Технологично обучение и професионално образование“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ на факултетен съвет е взето решение за преобразуването на тези две катедри в една нова с наименование „Електроника и технологично обучение“, която да включва академичния състав от общо 15 човека на преобразуващите се две основни звена.

Другото предложение постъпи от декана на Факултета по педагогика проф. д-р Янка Стоименова. Тя обясни, че в понеделник /20.01./ е проведен общ факултетен съвет на факултетите по педагогика и обществено здраве, здравни грижи и спорт, като са обсъдени и приети структурни промени, а именно – закриване на катедра „Теория и методика на физическо възпитание“ /ТМФВ/ и преобразуване на катедра „Социална педагогика“ в катедра „Социална педагогика и теория и методика на физическото възпитание”. Деканът коментира и че с предлаганото преобразуване във факултета, вместо досегашните 4, ще има 3 катедри – новосъздаващата се, както и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Управление на образованието и специална педагогика“.

„Новообразуваната катедра се състои от 13 членове на академичния състав. Мотивите за предлаганото преструктуриране са навлизането в пенсионна възраст на значителна част преподавателите в катедрите ТМФВ и „Социална педагогика“ и факта, че те биха останали маломерни“, изтъкна проф. Стоименова.

Момент от проведения Академичен съвет



Отношение по темата взе ректорът проф. д-р Николай Марин, който акцентира, че двете катедри са били с по 8 души.

„При 8 човека състав не може да има функциониращо първично звено. Аргумент, който не бе посочен, но аз държа да бъде протоколиран, е, че от миналата година „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ вече не е приоритетна специалност, което показва, че интересът към физическото възпитание, ако не намалее, ще остане същият, но за една специалност да поддържаме маломерна катедра… Другият много сериозен аргумент е свързан с катедра „Спорт“, каза ректорът и уточни, че катедра ТМВФ не се закрива, а се преобразува.

Той коментира и че чрез преструктурирането във факултета ще има една много по-добра организация, още повече че между социалната педагогика и физическото възпитание има тясна връзка и общи области като обездвижването, физическата култура, навиците на децата и подрастващите, екранната зависимост…

Стана ясно, че освен към социалната педагогика, част от преподавателите в катедра ТМФВ ще преминат към катедра „Спорт“, която е много важна за университета и е най-бързо развиващата се не само в университета, но и в страната. „Професионалното направление спорт има един от най-високите коефициенти и там трябва да акцентираме на по-методичната и задълбочена работа“, изтъкна ректорът и благодари на деканите на двата факултета – проф. д-р. Янка Стоименова и доц. д-р Миглена Симонска, и на досегашния ръководител на катедра ТМФВ и зам. декан на Факултета по педагогика доц. д-р Даниела Томова.

По предложение на проф. Марин бе гласувано и прието, във връзка с приноса и подкрепата за разкриването и утвърждането на професионално направление „Спорт” в ЮЗУ, стадионът на университета да носи името на Димитър Пенев. Паметта на легендарния футболен треньор бе почетена с едноминутно мълчание.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА