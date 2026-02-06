С четири от четири отличия в Кубинска Хола алпийка от Банско изпрати недвусмислен сигнал към съперничките си на параолимпийските игри в Милано и Кортина

С две златни, едно сребърно и едно бронзово спускане между вратичките алпийката от Банско Стела Янчовичина изпрати недвусмислен сигнал към съперничките си на параолимпийските игри, които ще се състоят идния месец по пистите в Милано и Кортина д’Ампецо, където се провежда в момента Зимната олимпиада. 30 дни преди участието си на най-високия форум на планетата златното момиче на топ курорта под Тодорка демонстрира голямата си класа в състезанията от календара на ФИС в словашкия ски център Кубинска Хола. В първия ден на надпреварата тя финишира трета и втора в гигантския слалом, а след още 24 ч. на два пъти отвя конкуренцията в слалома, показвайки отлична форма и шампионски характер. Резултата четири отличия в четири старта затвърди талантливата скиорка в елита на Белия керван в нейния сегмент, заслугата за което е и на нейния баща и треньор Стефан Янчовичин.

Златното момиче на Банско развя триумфално знамето на родния си град и в Словакия /сн. 1/ за радост на своя баща и треньор /сн. 2/



Приказката за Стела през новата година започна също в Словакия на световното първенство в Ясна в първата седмица на януари. В Ниските Татри тя триумфира с титлите в слалома и в гигантския слалом, за да последва успехът в Кубинска Хола.

СТОЙЧО СТОИЦОВ