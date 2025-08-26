С човек повече „Банско“ се изложи тотално срещу младоците на „Септември“

С човек повече почти цяло второ полувреме „Банско“ се изложи тотално за 2:3 в гостуването си на младоците на „Септември II”. Главният рефер Емин Ал-Джунейд изгони с втори жълт картон Димитър Иванов в 55-та мин. за нарушение срещу Ибрахим Шериф, но хората на Борислав Хазуров и Борис Галчев не се възползваха и си тръгнаха с празни ръце. Домакините се подсилиха от първия отбор с Александър Джамов и Марсел Бибишков, които вкараха головете за дубъла. Джамов откри с диагонален удар половин час след началото. След още четири минути Шериф излезе сам срещу вратаря и изравни, а в продължението на първата част аванс на столичани даде бившето орле Бибишков. В 73-та мин. Руслан Иванов върна козлите в мача от дузпа, отсъдена за игра с ръка на защитник. В заключителните моменти от двубоя два пропуска на Георги Фикийн и един на Теодор Чолев на празна врата не позволиха на банскалии да сторят пълния обрат и дълбоко в добавеното време със страхотно изпълнен фал от предверието на наказателното поле авторът на откриващото попадение ги наказа. Така събраните 9 точки от 12 възможни септемврийци се изравниха на върха на класирането със „Струмска слава“, като двата състава дели един гол в повече в полза на радомирци.

М. Бибишков Р. Иванов



„СЕПТЕМВРИ II”: Вл Иванов, Ръжданов, Лалкински (90+5-Алексов), Александров, Стоичков, Д. Иванов, Ахмед, Маринов (87-Цеков), Джамов, Бибишков (87-Ангелов), Добревски (67-Дудоленски).

„БАНСКО“: Тъпигьозов, М. Димитров, Невеш, Шериф (83-Маринополев), Слаев, Пасков, Либяховски, Рошков, Р. Иванов, Еринин (67-Вл. Златинов), Чолев (67-Фикийн).

ВАСИЛ БОРИСОВ





