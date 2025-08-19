С човек повече „Беласица“ направи домашен фалстарт в очакване на дербито с високо летящия „Вихрен“

С човек повече „Беласица“ стигна само до 1:1 срещу срещу гостуващия „Спартак“ /Пл/ на „Царя“, а домашният фалстрат остави комитите в дъното на таблицата и феновете им трябва да се надяват да видят първата домашна победа на любимците си в края на месеца, когато в южния град пристига високо летящият „Вихрен“. След като традиционният начален натиск на бяло-червените не даде резултат, плевенчани първи нанесоха своя удар. Стори го палестинският национал Монир ал Бадарин, който с техничен удар от границата на пеналта намери горния ляв ъгъл зад Кирил Георгиев. Петричани отговориха с диагонален изстрел на Константин Йорданов, който не намери целта в 16-та мин. Пак той не можа отблизо да засече топката след прострелно центриране отдясно. Хубав удар на Васил Божинов пък мина покрай страничния стълб на Илиян Илиев. В 38-та мин., улисани в атака, домакините позволиха нова голова опасност пред вратата си. Капитанът на съперника Преслав Антонов се възползва от грешка в защитния вал и изскочи сам срещу малкия Валяк, който с крак опази мрежата си. След почивката хората на Христо Господинов отново се хвърлиха в непрекъснати атаки и в 51-та мин. дебютиралият като титуляр кюстендилски талант К. Йорданов се възползва от центриране на Ядам Сантана и с глава изравни. В 55-та мин. Антонов нацели напречната греда, а четвърт час преди края бранителят на спартаковци Яни Пехливанов получи втори жълт картон и остави съотборниците си в намален състав. Това бе ясен сигнал за финален домакински щурм, в чийто пик Сантана беше повален в пеналта, ала реферът Борис Попов не видя повод да посочи бялата точка. Малко преди това „3 в 1“ се случиха разиграването, пропускът и спасяването на мача. След двойно подаване Ирфан Садик елегантно изведе испанеца на чиста голова позиция, но петричката осмица улучи тялото на стража Илиев. Секунди по-късно финландският таран стреля с левия крак от ъгъла на пеналта, но топката срещна дясната сглобка на плевенската врата. При една от редките контри на северняците в самия край Кристо Яначков можеше съвсем да развали настроението на феновете, за техен късмет коварният шут на резервата мина покрай десния дирек.

Дебютният гол на К. Йорданов /с №21/ стигна само до подялба на точките, докато Я. Пехливанов /вдясно си взе душ четвърт час преди съотборниците си

Бащата на десния бек на комитите Ат. Карачоров – Ангел /вляво с очилата и шапката/ и останалите петрички фенове ще трябва да почакат за първата домакинска победа на „Бела“ поне още 2 седмици

Я. Сантана /сн. 3/ и И. Садик /сн. 4/ сътвориха добри неща в атака, но не стигнаха до така желания втори гол



„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Карачоров, В. Костов, Гамаков, Шамкалов, Сантана, Д. Иванов, Винисиус /83 – Садик/, Василев /46 – Марчев/, Йорданов /62 – Хр. Петров/, Божинов /59 – Гущеров/.

„СПАРТАК“: Илиев, Спасов, Я. Пехливанов, Стоянов, Господинов, Кожухаров /62 – Яначков/, Ив. Иванов, Сл. Петков /71 – Трифонов/, Антонов /90 – Таиров/, Бадарин, Корсо /46 – Хр. Петков/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





