С човек по-малко изтребителите от Ново Делчево удържаха върха в пиринската бундеслига

С човек по-малко „Изтребител“ от Ново Делчево удържа върха в зона Юг на „А“ областната група по поречието на Струма след 1:1 на гости на „Локомотив“ в Дамяница. Железничарите поведоха чрез Янислав Тусонджиев в 15-та мин., когато бившият играч на „Вихрен“ и „Беласица“ получи топката на границата на пеналта и я заби в горния десен ъгъл. Не бяха изминали и 5 минути, когато Петър Костадинов върна гола, а атаките към двете врати продължиха с пълна сила. При една от тях към края на първата част играч на „Локо“ изскочи сам срещу вратаря на новоделчевци Радослав Барутчиев, който го събори и бе изгонен. На смяна влезе резервният страж Иван Мадолев и въпреки че доиграха мача в кадрови дефицит, изтребителите не се огънаха и си тръгнаха с точката.

Изтребители и железничари не се победиха в оспорвана битка Новакът „Левски Валтата“ е 2 от 2 , след като обърна лебнишките орли

Втора победа от два мача записа новакът „Левски Валтата“, като хората на Младен Малечканов подчиниха с 3:1 „Орел“ от Лебница. На терена в Самуилово Кристиян Кръстев откри от дузпа за гостуващия тим, преди Януш Каранушков да изравни за сините. След паузата Стефан Назъров стори обрата, а автогол на Янислав Янакиев предреши окончателно изхода в изключително коретния двубой. Левскарите са 3-ти в подредбата, но изконсумираха нулевия уикенд във втория кръг заради нечетния брой отбори, а предната седмица бе отложен двубоят им с „Локомотив“ от Дамяница по молба на съперниците. „Спортист“ от Струма взе трудна победа с 2:0 срещу аутсайдера „Левуново“. Първото полувреме завърши без голове, а домакините стигнаха до успеха чак в заключителния четвърт час с головете на Георги Горемлиев в 75-та мин. и след още седем на Слави Андонов. Победителите се изкачиха в топ 4, докато опонентите им останаха последни без спечелена точка. Сблъсъкът между „Струма“ от Марикостиново и „Спартак“ от Склаве бе отложен за началото на декември.

СТАНЧО СТАНЧЕВ