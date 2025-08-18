С човек по-малко симитличани удържаха войводите

С 10 души „Септември“ /Сим/ удържа „Оборище“ при домакинското равенство 1:1, с което симитличани са сред непобедените отбори от началото на първенството. С човек по-малко остави своите още в 30-та мин. Даниел Топузов, който се изрепчи на рефера Николай Ангелов и бе засилен към душовете от обидчивия представител на футболната Темида. Симеон Димитров откри резултата за септемврийци с най-бързия гол за сезона, паднал 12 секунди след първия съдийски сигнал. Това е третото попадение на острието в кампанията след двете, с които донесе победата на старта срещу дубъла на „Славия“. Войводите се възползваха от численото си предимство в края на полувремето след неразбирателство между вратаря и защитник в бяло. След почивката септемврийци се бетонираха отзад, за да се поздравят с точката и да запазят мястото си в челната осмица.

„Мачът започна отлично за нас и до 25-30-та минута вървеше равностойно. След червения картон отборът ни игра много дисциплинирано и заслужи точката“, анализираха в лагера на домакините. В събота за втория пореден двубой пред собствена публика момчетата на Спас Стоименов очакват младоците на „Левски“.

„СЕПТЕМВРИ“ /СИМ/: Бусаров, Янков, Й. Костов, Великов, Михайлов, Косов, Траянов, Д. Топузов, Панчаревски, Ил. Петров, С. Димитров. Резерви: Лулейски, Бачев, Ласков, Попев, Ив. Иванов, В. Илиев, А. Георгиев, Кючуков, Вл. Николов-вр.

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Славчев, Сиромахов, Вълчинов, Кременлиев, Стефанов, Б. Христов, Рангелов, Атанасов, Валериев, М. Георгиев. Резерви: Сандов, Русинов, Зарков, Кръстанов, Кръстев, Станчев-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ





