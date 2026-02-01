С Шествие на свободата, концерти на Валя Балканска и Роби, дрон шоу, кръшно хоро, дегустация на местни ястия, изложби и спортен празник за най-малките Дупница отбеляза 148 г. от освобождението си



Дупница отбеляза 148 г. от своето освобождение с богата тридневна програма. В последните дни от януари се проведоха множество мероприятия, свързани с паметната за града дата. Целта на планираните събития бе да обединят история, култура, музика и спорт и да бъдат доста посетени от местните жители и гостите на града.

Програмата започна с изложба и историческа беседа, посветени на борбата за свобода. В инициативата се включиха Регионалният исторически музей – Благоевград, представители на Национално дружество „Традиция“, както и пътуващото читалище „Бащино огнище“. На следващия ден празничните мероприятия бяха насочени основно към най-малките. В местната зала „Спортна“ се проведе детски спортен празник с кукловод и множество награди за участниците. Същата вечер на площад „Свобода“ концерт на Роби и дрон шоу забавляваха местните жители и гостите на града. Кулминацията на програмата беше насрочена последния ден от богатата програма.

По традиция най-голям интерес у дупничани предизвика историческата възстановка на посрещането на майор Иван Павлович Орлински по разказа на Никола Лазарков. В паметното събитие участие взеха фолклорни танцови и музикални състави, както и представители на читалищата в района, Историческият музей и община Дупница. За поредна година в майор Орлински се бе превъплътил танцьор от ФТА „Дупница“, тази година това 17-г. ученик в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ Кристиян Христов, който по-рано тази година за първи път влезе и в студените води на река Джерман при хвърлянето на Богоявленския кръст, редовно участва и като кукер на „Сурва“. Част от посрещачите бяха кметът Първан Дангов заедно с неговите заместници Бойко Христов и Валентина Караганова, председателят на местния парламент Костадин Костадинов, общински съветници, общественици и голям брой дупничани.

Новост тази година бяха четирима гайдари от Родопите, предвождани от известния си ръководител Петър Янев. Те поведоха Шествието на свободата, последвани от свещениците, кметския екип и всички останали. Камбаните на черквата „Св. Николай Чудотворец“ огласиха района при наближаването на шествието, а на главния път се изви голямо хоро.

Посрещането на майор Орлински /сн. 1/, в чиято роля влезе 17-г. Кр. Христов /сн. 2/

Отец Г. Паликарски и отец П. Очков посрещнаха командира на руския боен отряд

Шествието на свободата

Хорото пред църквата „Св. Николай Чудотворец“

Кметът П. Дангов и заместникът му В. Караганова поднесоха венец пред паметната плоча на опълченците

Концертът на Валя Балканска предизвика голям интерес у дупничани

За най-малките имаше спортен празник

Уредникът на Историческия музей Е. Севдин



Уредникът на Историческия музей Емил Севдин разказа интересни подробности относно Освобождението на Дупница. Той изтъкна голямата заслуга на градските първенци, които са имали голям принос за прогонването на турците и счупването веригите на игото.

Кметът Първан Дангов също изнесе слово и накрая се обърна към многото присъстващи деца и им пожела да бъдат горди дупничани и българи.

Програмата продължи с концерт на Валя Балканска и гайдарска формация на централния площад „Свобода“. Специални гости в дървените къщички наблизо бяха известните шеф-готвачи Станислав Иванов и Тоби Димова, които се включиха активно в представянето на автентични ястия, приготвяни по стари семейни рецепти. Последното събитие от празничната програма бе впечатляващият концерт на Ансамбъл „Тракия“ в Спортна зала „Дупница“.

Както вече „Струма“ писа, през тази година за първи път честванията по повод освобождението на Дупница са разтеглени в цели три дни. Практиката през последните години бе на 14 януари (по нов стил), когато градът е бил освободен, да се провежда само шествие от „Рибарника“ до центъра на Дупница. Именно поради тази причина празничната програма бе преместена с две седмици по-късно.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

