С шествия на бабугери и лазерно безкръвно обрязване Рибново отбеляза сюнета под знамето на ЕС

Със странно съчетание на местни традиции, персонажи от българския фолклор, знамето на ЕС и много музика и танци Рибново проведе 4-дневния си сюнет. Тази годинаразходите по него бяха поети от Мустафа Мустафа Близнак и неговите близки, със съдействието на Районното мюфтийство в Благоевград.

Програмата включваше посрещане на дърварите, калесване на окичени с разноцветни пискюли коне, посрещане на гости от дюн сайбията Мустафа Близнак в читалището, всеобща молитва на площада, а вчера по обяд бе обрязването на момченцата в къщата на Близнак. Народното веселие приключи с кушия по трасето от Агупица до стадиона с множество награди – от яре до теле за първо място в отделните възрастови категории и от 100 до 800 лв. за вторите и третите места.

За всички гости на пъстроцветното събитие всеки ден имаше подсигурена храна в читалището.

Приключилият вчера сюнет се отличаваше от предишните с включване в парадното шествие на кукери и комични персонажи, заимствани от българските фолклорни обичаи, включващи бабугери, бабички със зловещи маски, всякакви страшилища и дори комична фигура на местната гелина – рисувана булка, която иначе е голямата гордост на Рибново. Новост беше и лазерното безкръвно обрязване, извършено от столичния хирург д-р Персенски.

От четвъртък до неделя всъщност в Рибново бе невъзможно да се спи заради звучащите почти денонощно тъпани и зурни и множество концерти, включващи изпълнения на местните знаменитости Хамид Имамски и оркестър „Медени“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА