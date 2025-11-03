С 10 души „Банско“ оцеля срещу „Германея“ в сблъсъка на два от най-хиксаджийските отбори

„Германея“ и „Банско“ извъртяха 1:1 в сблъсъка на два от най-хиксаджийските отбори в ЮЗ Трета лига. За сапаревобанчани ремито е пето през кампанията, но поне ги отлепи от аутсайдерската позиция, макар и само по голова разлика. Козлите пък наредиха пето поредно и общо седмо равенство за сезона, при това с 10 души след изгонването на резервата Георги Проев. Хората на Борислав Хазуров не са вкусвали поражение от края на септември, когато паднаха с 0:1 от третия тим на ЦСКА. Двубоят започна с два пропуска на Георги Фикийн и греда на Руслан Иванов от фал, за да дойде 30-та мин., в която обичайният заподозрян в състава на домакините Робертин Атанасов изведе своите напред. Капитанът се възползва от лошо изчистване на защитник в наказателното поле и записа 11-то си попадение дотук в първенството. Отбраната на новаците на свой ред поднесе подарък на противника в 42-та мин. за изравнителния гол на Динчо Йовчев.

След почивката двата отбора си размениха по няколко добри възможности в преследване на трите точки. За гостите пропуски направиха на два пъти Лазар Еринин и влезлият на смяна Ибрахим Шериф, както и Йордан Лечов. Съперникът получи бонус в 70-та мин., когато появилият се на терена малко преди това Г. Проев си заработи набързо два жълти картона и отиде под душа.

В самия край Абди Абдиков с мъка опази мрежата си след далечен шут на Иван Кьосев.

„ГЕРМАНЕЯ“: Х. Александров, Хр. Александров, В. Георгиев, Д. Георгиев (59-Кьосев), Златков (55-Андонов), Рибарски (68-А. Георгиев), Стоянов, Серафимов, Ангелов, Дав. Георгиев (63-Соколов), Атанасов (81-К. Иванов).

„БАНСКО“: Абдиков, Невеш. Лечов, Йовчев, Слаев, Либяховски (65-Златинов), Р. Иванов, Чолев (68-Проев), Фикийн (50-Шериф), Еринин (65-Дамбов), М. Димитров.

ВАСИЛ БОРИСОВ