С 10 млн. лв. Белица разширява 10-км път до Парка за танцуващи мечки

4 219 992,80 евро без ДДС е прогнозната стойност на пътя от Белица до Парка за танцуващи мечки, който общината възнамерява да разшири и реконструира. Поръчката е качена на сайта на АОП на 24 декември 2025 г. и в момента тече срокът за събиране на офертите. Официалното име на обекта е „път BLG3023 /III-8406/ Белица – м. Андрианов чарк“, дължината му е 10,163 км, а ширината варира между 4,00 и 4,50 метра.

Той е единствената транспортна връзка с Парка за мечки, като обслужва и „Rila Fun Park“ – първият на територията на страната ни планински увеселителен парк.

Преди 10 г. пътят бе основно ремонтиран, получи вертикална и хоризонтална маркировка, но през следващите години Паркът за мечки разшири своята дейност, изграден бе втори информационен център, пътникопотокът сериозно се увеличи и 10-километровата отсечка отесня. Тесният път създава всекидневно неудобство за движението на пътуващите и се явява реална предпоставка за множество пътнотранспортни произшествия, затова е необходимо да бъде разширен, съобщиха от общината. Към момента състоянието на съществуващата пътна настилка е сравнително задоволително, макар че на места се наблюдават мрежовидни пукнатини. Пътното платно обаче е с различна ширина, надлъжното му отводняване се осъществява чрез необлицовани канавки, които на места са затлачени и затревени, което създава предпоставка при обилни дъждове и снеговалежи повърхностните води да се отичат директно върху пътното платно. Освен това по цялата дължина на пътя липсват предпазни съоръжения.

Проектът предвижда платната да бъдат разширени до 5 метра.

ВАНЯ СИМЕОНОВА