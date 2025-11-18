С 11 титли и 33 отличия шампионският тим на „Фолкън“ превзе Европейската купа в Пловдив

С дебютанти съставът на ястребите от Банско излъчи златен и бронзов медалист

С 33 отличия в съотношение 11 златни, 11 сребърни и 11 бронзови медали превзе Европейската купа по таекуон-до ITF в Пловдив шампионският тим на „Фолкън“. Благоевградчани оглавиха подреждането при децата и станаха втори в комплексното класиране, отстъпвайки само пред сборния тим на Гърция, чието превъзходство се изрази в 25 зл., 15 ср. и 22 бр. Топ 3 попълни варненският „Одесос“ /9-6-14/. Соколите от областния център на Пиринско пласираха най-високо на подиума Нели Тодорова, Гергана Николова, Дебора Иванова, Христея Ситнилска, Вяра Станкова, Теодор Беровски и сестричката му Никол, Наталия Карадачка и Кристиян Пашов, който се позлати и в двете дисциплини форма и спаринг.

С няколко дебютанти в състава най-малките следовници на големия шампион от близкото минало Николай Кехайов в „Хоук-Банско“ излъчиха златен медалист в лицето на Исмаил Кунгьов при момчетата 10-11 г. в кат. 55 кг, а бронза в същия възрастов сегмент при 50-килограмовите взе Георги Донев. Примата на бойните спортове в зимния топ курорт под Тодорка Катрин Гемкома пък навлезе в последния етап от подготовката си за световното първенство по кикбокс за мъже и жени, което ще се проведе от 21 ноември до 1 декември в Абу Даби.

Шампионска прегръдка от звездата на родното таекуон-до Л. Бакалски за една от неговите следовнички Отличниците на „Хоук-Банско“ И. Кунгьов /в средата на сн. 3/ и Г. Донев /вдясно на сн. 4/ сн.4 Наставникът на ястребите Н. Кехайов и възпитаниците му в „Колодрума“ /сн. 6/ сн.6

Европейска купа „Пловдив Оупън“ събра в зала Колодрума“ в града на тепетата близо 800 участници от 15 държави. По покана на първия човек в родната федерация Марио Богданов най-мащабното състезание в ITF версията на севернокорейското бойно изкуство уважи президентът на евроцентралата гранд майстор Майкъл Пруит. Сред официалните гости бяха ръководителите на таекуондото в Гърция, Украйна, Италия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Официални представители изпроводиха и Северна Македония, Ирландия, Белгия, Молдова, Естония…

СТОЙЧО СТОИЦОВ