С 150 участника се представи кукерската група на „Пич махала“ от Симитли на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“

Втори на сцената на стадион „Септември“ по време на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“ се представи кукерската група на „Пич махала“ от Симитли. Участниците тази година наброяват 150. Те впечатлиха публиката с активното участие на предимно млади хора и деца – ясен знак, че кукерската традиция се предава и съхранява през поколенията.

Пред публиката на трибуните днес групата пресъздаде обичая „Сватба“, представен с автентичност, колорит и силно въздействие. Ръководители на кукерската група на „Пич махала“ са Димитър Грозданов и Любомир Алексов.