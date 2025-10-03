С 1526 подадени заявления, две нови школи и учители в Центъра за личностно и творческо развитие откриха новата учебна година

С кратка, но вълнуваща и съдържателна програма, представяне на новите школи и учители в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦЛТРДБ/ откриха новата учебна година. Пространството между Младежкия дом и Регионалния историчски музей се изпълни с родители, деца и учители, а в ролята на водещ бе ръководителят на детско студио „Публични изяви“ Стоян Веселински. Присъстващите поздравиха директорът на центъра Богдана Костадинова и зам. директорът д-р Александра Ковачева. Отец Петър отправи благослов към всички и пожела здраве, търпение и сили през новата учебна година. За празничната атмосфера допринесоха и грациозни изпълнения на малки балерини, инструментални интерпретации на класически произведения, а междувременно на площад „Народни будители“ бяха подредени прекрасни творби на възпитаниците на групите „Изобразително изкуство“, „Артпалитра“ и „Декоративно- приложно изкуство“.

Наред със заниманията в областта за науката, технологиите и изкуствата, за тази учебна година в центъра се разкриват и две нови школи – по модерно пиано, наречена „Клавиши на света“, с ръководител Ивайло Михалков, и по флейта, с преподавател Миглена Търпанова, който впечатли присъстващите с въздействащо изпълнение на духовия инструмент. Не по-малко емоционално бе и представянето на ангелогласната Соня Ковачка, която вече е част от екипа на центъра като преподавател. При излизането си на сцената финалистката от „Гласът на България“ бе помолена от Стоян Веселински да изпее нещо, при което тя веднага взе микрофона и изпълни акапелно част от „Излел е Дельо хайдутин“.

Моменти от откриването на учебната година и тържеството, което изпълни пространството при Младежкия дом /сн. 1, 2/ Отец Петър благослови присъстващите Поздрав отправиха директорът Б. Костадинова и зам. директорът д-р А. Ковачева, а в ролята на водещ бе Ст. Веселински / Новите попълнения в екипа Соня Ковачка и Миглена Търпанова /сн. 6/ сн.6 Обща снимка на колектива на ЦЛТРДБ

„Искам да бъда учителка, за да споделям своя опит“, каза в разговор с репортер на „Струма“ Соня, която е бакалавър „Изпълнителско изкуство“ в Югозападния университет и в момента учи магистратура „Начална педагогика”.

И както повелява традицията, тържеството завърши с обща снимка на целия колектив на /ЦЛТРДБ/ и пожелания за здраве, много вдъхновения и удовлетвореност.

Впечатляващ е фактът, че към момента, или още преди да са започнали занятията, подадените заявления са 1526, като групите /школите/ са предназназначени за деца и ученици от 4 до 18 година възраст. Записването не е обвързано със срокове и е през цялата учебна година. Таксата е 20 лв. на месец, а при заплащане за три месеца, се прави отстъпка и струва 50 лв.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА