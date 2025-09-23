С 3,6 млн. лева санират още 6 жилищни блока в Дупница

Община Дупница вече търси изпълнители за санирането на жилищни блокове от втория списък, които получиха одобрение за енергийно обновяване по програмата „Развитие на регионите“.

Двете обществени поръчки, които обявиха от кметството, са на обща стойност 3,6 млн. лв. без ДДС. Ще се избират фирми, които да се заемат с изготвянето на проект, със строителството и авторския надзор.

В първата поръчка са обособени две позиции, а общият й размер е 1 881 473,79 лв. без ДДС. Първата е блок 77 в жк „Бистрица“, за който са предвидени до 616 586,59 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за блокове 87 и 88 в жк „Бистрица“, като сумата там е 1 264 887.20 лв.

Таванът на разхода по втората поръчка е 1 747 880,51 лв. без ДДС, а в нея влизат сгради, намиращи се в централната част на Дупница. Това са блокове 5 и 6 в жк „Развесена върба“, за които са дадени прогнозни стойности от съответно 768 372.80 лв. и 645 866.08 лв. без ДДС. Третият блок от втората поръчка е на една от централните улици в града – „Христо Ботев“ №39, като предвидените там пари са 333 641.63 лв. без ДДС.

Офертите ще се приемат в деловодството на общинската администрация до 7 октомври.

Както вече писахме, за първия списък от одобрени блокове в Дупница са избрани изпълнители и се очаква всеки момент да започне реалната работа. Това са бл. 40 в жк „Велчова завера“, бл. 2 и бл.76 в жк „Бистрица“, бл. 34 и 35 в жк „Елица“, бл. 9А на ул. „Княз Борис Първи“, бл. 1 и бл. 1А на ул. „Николаевска“ 34.

Финансирането за тях беше осигурено не по програмата „Развитие на регионите“, а от Националния план за възстановяване и устойчивост.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ









