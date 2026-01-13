С 395 000 евро „Растер юг“ ремонтира основно двора на ДГ „Слънце“ в Петрич

Благоевградската „Растер юг“ на Радослав Костов и Христо Муртов ще прави основен ремонт на двора на ДГ „Слънце” в гр. Петрич. Поръчката с прогнозна стойност 394 970,01 евро без ДДС, осигурени от програма „Развие на регионите“, предвижда пълно обновяване на дворното пространство и оградите на детската градина, разрушаване на всички съществуващи пешеходни алеи в имота и изграждане на нови, обновяване на спортното игрище, смяна на ажурната ограда с метални оградни стълбове с полиестерно покритие, премахването на всички детски площадки за игра и изграждането на 5 нови със съответното оборудване и др.

Радослав Костов Христо Муртов

Другата фирма, подала документи по поръчката – „Ник Строй 2000“ ЕООД на Николай Колев от Русе, бе отстранена заради огромен брой пропуски в офертата – като липса на технологична последователност на строителството, на предложение за организация на строителната площадка и ресурсно обезпечаване с работна сила, липса на план за осигуряване на необходимите ресурси, на организацията на работа на персонала, превантивни мерки за избягване на аварии по време на строителството и много др.

Решението за избор на изпълнител подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците в процедурата, едва след което ще бъде сключен договор с победителите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА