С 4 обществени поръчки Гърмен ударно строи помпени станции, водопровод и резервоар, чисти дерета и канавки срещу двете си природни бедствия – сушата и наводненията

В последния месец на годината ръководството на Гърмен се опитва да направи и невъзможното, за да спре сухия режим в общината през лятото. Кметът Феим Иса обяви обществена поръчка за изграждане на помпена станция и външен водопровод до съществуващия в „Група Рибново“ – местност Железен мост на с. Осиково, с която се надява да се реши водоснабдяването на Рибново и Осиково.

Феим Иса

Преди 3 г. река Канина преля и направи сериозни поразии



Прогнозната стойност на помпената станция и водопровода са 1 714 000 лв. без ДДС, отпуснати от държавния бюджет.

В момента селата се водоснабдяват от местни водоизточници и изградени водохващания на р. Бързата и р. Юрта. Поради намаляване на дебита им от доста време тук обаче има целогодишен режим на потребление.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 360 календарни дни, което означава, че ако процедурата мине без обжалвания, през 2027 г. двете гърменски села имат шанс да се отърват от режима.

В момента в Гърмен тече и друга поръчка – за изграждане на помпена станция и събирателен резервоар за минерална вода с обем 800 куб.м, чиято задача е да резервира вода през нощта и да обезпечи потребителите с минерална вода. От новопроектирания резервоар тръба ще се насочи към изградения уличен водопровод за минерална вода, от който се захранват предвидени отклонения за бъдещи и настоящи водопотребители. Резервоарът е подходящо решение и за изравняване на разликата между водния приток и променливия разход.

Прогнозната стойност на резервоара е 50 000 лв. без ДДС. Документи подадоха 3 фирми, от които варненската „Декуманус“ ЕООД на Грозденка и Александър Христови бе отстранена от процедурата, а от оставащите фирми комисията по избор на изпълнител е предложила на кмета да сключи договор с „Астра 2005“ ЕООД на благоевградчанката Веселина Георгиева.

В опит да предотврати и друго често срещано тук природно бедствие – наводнение, каквото имаше преди 3 г., общината задели 66 900 лв. за почистване на деретата. По 2 обособени позиции в тази поръчка 2 фирми подадоха общо 4 оферти. Кандидати са благоевградската „Престиж Бизнес-93“ ООД, която поиска 38 980 лв., и гърменската „Билдинг Компани“ ЕООД на Бисер Узунов, калкулирал услугата на 36 000 лв. Победителят още не е обявен.

В изчакване е и финализиране на поръчката за почистване на водостоци и канавки, както и попълване на банкета по пътя с. Рибново – с. Осеново срещу 40 000 лв. Тук най-вероятният победител ще е „Иса ДД“ ЕООД на Джемал Иса от с. Рибново, който мина през финалния етап с комплексна оценка от 100 точки. От процедурата бе отстранена „ВИП Строй-92“ ЕООД на Ракип Язаджи от с. Филипово, който подал оферта не за строителство, а за инженеринг на обекта.

ВАНЯ СИМЕОНОВА