С 5000 лв. помощ за Българския културен център в Битоля община Благоевград се включва в акцията на инициативен комитет в подкрепа на Люпчо Георгиевски

С финансова помощ от 5000 лв. община Благоевград откликва на призива на инициативен комитет от авторитетни български учени и общественици в подкрепа на Люпчо Георгиевски и ръководения от него Български културен център в гр. Битоля. Предложението е на кмета Методи Байкушев и бе силно мотивирано на заседанието на Комисията по икономика при ОбС от председателя й и общински лидер на ВМРО Вангел Тодоров. „Размерът на помощта няма толкова голямо значение, колкото категоричният жест на съпричастност“, коментира В. Тодоров и обясни: „Става въпрос за бившия културен център „Иван Михайлов“ в Битоля, който властите в РС Македония забраниха с нарочен закон заради името му, а неговия председател Люпчо Георгиевски осъдиха на затвор само защото е българин. Сега този културен институт носи името „Една роза“ и има нужда от финансови средства да продължи дейността си и да пази българщината там. На призива на инициативния комитет, отправен към всички български общини преди около 2 месеца, вече откликнаха община Бургас с 10 000 лв., община Пловдив с 10 000 евро, може би и други общини от страната. Като български гражданин, загърбвайки всякакви политически пристрастия, не мога да не съм съпричастен и смятам, че е важно община Благоевград да се отзове на призива. Морално сме задължени да го направим, защото ние сме гранична зона и много български семейства, някога разделени, продължават да живеят половината тук, половината от другата страна на границата. Назад в годините винаги сме помагали на Македония, а българите там винаги са очаквали и са се надявали на Майка България. За съжаление всеки, който се самоопредели като българин в РС Македония, бива подлаган на натиск, дискриминация, побой, полицейски и съдебен тормоз“, каза Вангел Тодоров. Той отправи апел към колегите си общински съветници да подкрепят предложението на кмета за отпускане на финансова помощ за Българския културен център в Битоля.

В. Тодоров Л. Георгиевски

„Нека помогнем той да продължи да работи, да показва личностите и събитията от общата ни история, да продължи да отстоява и пази правата на българите и да работи за подобряване на отношенията между нашите две държави“, настоя Вангел Тодоров.

Всички членове на икономическа комисия подкрепиха предложението, очаква се на сесията си в края на август местният парламент също да го направи.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






