С 522 000 лв., възстановени от РИОСВ! Две нови сметосъбиращи машини обслужват Благоевград, общината закупува и три самосвала за ОП „Чистота”

Две нови сметосъбиращи машини вече ще обслужват различни райони на територията на община Благоевград. Те заменят част от силно амортизираните и остарели камиони, с които общината разполагаше до момента.

Новите камиони отговарят на най-съвременните екологични и технически стандарти и изисквания за опазване на околната среда. С въвеждането им в действие значително ще се повишат ефективността и качеството на процеса по събиране и извозване на битовите отпадъци в общината. Замяната на старата неефективна техника с нова ще намали значително разходите за ремонти и поддръжка, заявиха от общинската администрация.

Припомняме, че новата сметосъбираща техника бе закупена след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, а средствата в размер на 522 000 лв. са осигурени от възстановените от РИОСВ отчисления на общината за обезвреждане на отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – Благоевград.

Част от тези средства, които са предназначени целево само за свързани със сметосъбирането и чистотата дейности, ще бъдат вложени в закупуването на три самосвала за нуждите на ОП „Чистота“.

С подмяната на остарелите и амортизирани сметосъбиращи машини община Благоевград ще подобри ефективността на сметосъбирането и ще повиши нивото на чистотата.

ИВАН ИВАНОВ





