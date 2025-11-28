С 600 000 лв. увеличиха бюджета на ОП „Чистота Благоевград“! Съветникът Д. Урдев и кметът М. Байкушев в нова престрелка за цената, която благоевградчани плащат за 1 тон боклук

С 600 000 лв. местният парламент увеличи бюджета на ОП „Чистота Благоевград“. Питане на съветника Димитър Урдев за какви дейности ще отидат тези средства, колко процента е очакваната събираемост и колко са недоборите от минали години, има ли отпаднали по давност несъбрани данъци и дали те са на едни и същи лица провокира кмета Методи Байкушев да върне лентата на времето към пресконференция, дадена неотдавна от съветника на тема такса битови отпадъци.

„Казахте, че разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в Благоевград са 650 лв. на тон и попитахте защо толкова много плащат благоевградчани, а София се мръщи на 400 лв. на тон“, обърна се кметът към Д. Урдев и продължи: „За да не си губите времето, в бъдеще на сайта на общината може да следите информация за изпълнение на бюджета по разпоредители. Там може да намерите отчетите месец по месец на всички второстепенни разпоредители, в т.ч. на ОП „Чистота“. Към октомври т.г. за дейност „Чистота“ разходите са 5 997 000 лв. Около 60% от разходите са за чистотата на териториите, около 40% са за сметосъбиране и сметоизвозване. Като разделите на тонажа, който сме обработили до края на октомври за сметосъбиране и сметоизвозване, ще видите, че разходът, който прави община Благоевград на тон, е 137 лв. до края на октомври. На пресконфенцията, която дадох, нямах време точно да проверя числата и казах 167 лв./тон, всъщност са 137 лв. Изключително ефективни сме и не знам дали има община, която се справя толкова добре, толкова чист град почти няма в България. Въпросът е какво се случва с отпадъка след това. Имаме едни системи, които са далеч от ефективността, но още в периода 2014-2019 г. е взето решение да бъдат направени и сега берем плодовете, а нашата задача сега е да ги направим да работят колкото може по-добре, което е много трудно. Данните колко сме преработили като отпадъци ги има в доклада, качен за обществено обсъждане за определяне на новия мотел на такса битови отпадъци. По отношение на събираемостта на данък недвижими имоти от 2020 г. към момента са събрани 98,27%, за 2021 г. са 98,04%, за 2022 г. са 97,58%, за 2023 г. – 96,55%, за 2024 г. – 93,57 %, и за 2025 г. – 82,57 % до момента. По отношение на такса битови отпадъци събираемостта за 2020 г. е 95,07%, за 2021 г. – 95,21%, за 2022 г. – 94,67%, за 2023 г. – 93,63%, за 2024 г. – 91,09%, и за 2025 г. – 81,52 % до момента. За данък върху МПС не сме изключение от другите общини в погранични райони и имаме по-ниска събираемост, защото тези автомобили не се движат на територията на общината. Това, което се явява като недобори, е практически несъбираемо, но въпреки това събираемостта при нас е над средното за страната“, каза Методи Байкушев.

В реплика съветникът Д. Урдев отбеляза: “В началото на изказването си сравнихте сливи с круши. Когато сравнявате дейностите и цената в София и тези, които Вие цитирахте, те нямат нищо общо. Като направите сравнението ще видите, че цифрите не са тези, които Вие цитирате, а които аз цитирам. Няма как, когато ангажимент на фирмата, която извършва услугата в София, са всички разходи, включително машините и съдовете, да сравняваме само преките разходи. Готов съм на по-голям дебат на тази тема и да направим сравнение, но цифрите не са тези, които Вие цитирате, това не отговаря на истината. Не отговорихте на въпроса ми колко е отпадналият данък, има ли повтарящи се лица и фирми, на които се случва, и какво е предприела общината, за да си събере дължимото“, попита съветникът.

„Актуализацията, която правим, е благодарение на мерките, които предприехме – да съберем стари задължения, и всички с по-големи вземания бяха събрани. По-голямата сума идва от „Мактурс“, изнесохме на публична продан имотите и длъжникът си плати. Към момента нямаме големи длъжници. Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в план-сметката са това, което искаме да извършим, ако имахме пари. Затова трябва да се гледа отчета. Различна е ситуацията, когато външна фирма извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и когато това се прави от общинско предприятие, и в това ние сме супер ефективни. Да, малко повишихме заплатите в ОП „Чистота“ от септември, за да си задържим хората и това също е включено в сметката“, отговори кметът Байкушев.

