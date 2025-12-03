С 900 000 лв. Якоруда прави основен ремонт на читалище „Светлина“

858 250 лв. без ДДС предлага община Якоруда на фирма, която би се ангажирала да направи основен ремонт на една от най-емблематичните за града сгради – тази на Народно читалище „Светлина“. Ремонтът трябва да включваподобряване на енергийната ефективност на сградата, на цялостното й ремонтиране, оборудване и обзавеждане на голям салон с прилежащи кулоари, тоалетни, входно фоайе и репетиционна.

До началото на другата седмица ще се събират офертите на фирмите, които могат да изпълнят заданието. Едно от поставените към тях условия е срокът за изпълнение на строителните работи да е между 210 и 300 календарни дни.

Финансирането на обществената поръчка е осигурено по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. въз основа на подписан административен договор между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“.

Читалището е построено през 1940 г. и е с разгъната застроена площ 1593 кв.м. Представлява 2-етажна сграда с подземна част. През 1952 г. към нея е построена пристройка. В основната част се помещават киносалон с обслужващи помещения и библиотека, а в пристройката е администрацията и др. обслужващи помещения. Обитава се цялата сграда. Тя функционира 5 дни в седмицата – за библиотеката и администрацията, докато киното и другите културни помещения се обитават ограничено през годината, когато има съответните мероприятия.

ВАНЯ СИМЕОНОВА