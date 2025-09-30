С QR кодове на над 200 места жителите и гостите на Кюстендил дават оценка на общината

Всеки жител и гост на Кюстендил вече има възможност директно, напълно анонимно и без усилие да даде своята честна оценка чрез QR кодове, поставени на над 200 места в града. Оценките се получават регулярно и се анализират от упълномощените служители на общината. Инициативата е продължение на разработен от ученици от ПМГ – Кюстендил софтуер, чрез който може да се поставя оценка на работата на общинската администрация.

„Видяхме, че оценките са доста обективни и дават преценка за работата на нашите служители. Затова решихме да разширим идеята и да търсим алтернативи“, посочи кметът инж. Огнян Атанасов.

Поставени са над 200 стикери и плакати, съдържащи QR код. При сканиране гражданите попадат директно в платформата Kazva.bg и с едно плъзгане на индикатор могат да дадат оценка от 1 до 10. Не е необходимо да се инсталират допълнителни приложения или да се правят регистрации.

Проектът обхваща почти всички общински обекти: кметствата на всичките 72 населени места в общината; детски градини, училища, Младежки център и ОДК; детски и спортни площадки, паркове и зелени площи; културни и туристически обекти; социални услуги и общински предприятия…

„Амбицията ни е да чуем гласа на всеки гражданин. Целта е община Кюстендил да бъде все по-прозрачна, публична и отворена към хората, да чуем гражданите и да управляваме заедно“, подчерта кметът инж. Огнян Атанасов.

Основните цели са подобряване на качеството на административните услуги и насърчаване на гражданското участие във взаимодействието с общината. Благодарение на платформата всеки жител или гост на Кюстендил може лесно и бързо – още докато ползва дадена услуга или се намира на конкретно място – да сподели своето мнение и да даде обективна оценка. Това позволява на администрацията да получава навременна и честна обратна връзка, за да идентифицира проблемите, които хората смятат за най-важни, и да работи целенасочено за тяхното решение.

ИВАН ПЕТРОВ






