Табата маратон събра десетки любители на спорта и активния начин на живот на площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград. С много енергия и ентусиазъм участниците последваха движенията на сертифицираните треньори Виолета Тонева, Любомир Христов и Благой Стоименов, които превърнаха централния площад в импровизирано спортно пространство.

Зарядът от тренировката се сля с изпълненията на вокално студио „Фа – Диез“, чиито гласове придадоха още повече настроение на събитието. В ритъма на музиката тренировката се превърна в истински празник на движението, който събра хора от различни възрасти.

Маратонът доказа, че спортът може да бъде едновременно предизвикателство и забавление.





